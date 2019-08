„Ukázalo, že tak velká pohoda být u nás nemůže. S tím máme problém, což je škoda. Mrzí mě, že hráči degradují své dobré výkony a postavení v tabulce. Tři zápasy jsme hráli dobře, nedostali branku, ale tým na to nedokáže navázat,“ štve kouče Slovácka Martina Svědíka.

Páteční předehrávku 7. kola FORTUNA:LIGY rozdělil do tří fází.

„Do prvního gólu jsme hráli dobře. Potom už byli domácí hráči agresivní a u všeho dříve. My jsme po chybách, nedostoupení a včasných reakcích nechali soupeře dvakrát odcentrovat a pokaždé z toho byl gól,“ líčí Svědík.

Baníku za stavu 2:0 narostlo sebevědomí. Borci z Ostravy byli rychlejší, hosté naopak nestíhali.

„O přestávce jsme si v kabině něco řekli, ale místo odrazu přišel další gól. Pak už se utkání jen dohrávalo,“ posteskl si hostující kouč.

„Baník zalezl do hlubšího bloku. Měli jsme sice opticky balon a převahu, ale když jsme si vytvořili šanci, stejně jsme ji nedali,“ láteřil Svědík. „Za stavu 3:0 bylo rozhodnuto, Baník zaslouženě vyhrál,“ uznal sportovně.

Severomoravané vstřelily všechny branky po centru z pravé strany.

„Špatně jsme pracovali, při druhém gólu ani nemělo k centru dojít, kdyby Navrátil lépe dostoupil. Vždy je to ale o součinnosti dvou tří hráčů. Od první branky jsme byli prakticky všude pozdě,“ říká Svědík.

Jeho tým nenavázal na předcházející výkony ze Sparty a Plzně, v Ostravě stejně jako předtím v Jablonci neuspěl.

„Tým si zase neuvědomil, že musí vždy začít od základních věcí. Je to o sbírání balonů, agresivitě,“ připomíná Svědík.

Zklamání byl ze hry obou krajních záložníků. Zatímco duel s Příbramí Petržela rozhodl, v Ostravě byl bývalý reprezentant nevýrazný. „Směrem dopředu jsme byli špatní,“ ví trenér Slovácka.

Celku z Uherského Hradiště k lepšímu výsledku nepomohl ani překvapivý tah s nasazením Ondřeje Šašinky. Ostravský odchovanec neměl po dohodě klubů proti Baníku nastoupit, nakonec se ale vedení Slovácka se soupeřem domluvilo.

„Vše vzniklo v době, kdy omarodil Sadílek. Dvořák je nemocný, takže nemáme další adekvátní náhradu. Museli jsme zareagovat. Bavili se se o tom Šumim a ředitelem Pojezným. Přišlo to z nenadání. Děkuji vedení, že do toho šlo. Horší je výsledek, jak to nakonec dopadlo,“ smutní Svědík.

Kolik Slovácko Baníku zaplatilo, neřekl. „Částku neznám. Prostě nás k tomu donutily okolnosti,“ uvedl pouze.

Svědík s Páníkem se ale po pátečním utkání shodli, že podobná pravidla do fotbalu nepatří. „Ondra má šanci dostat se do reprezentační jednadvacítky. Pro mladé hráče je to nešťastné. I proto jsem rád, že hrál,“ pronesl kouč poražených.

Poměr žlutých karet, který byl 0:6, raději nekomentoval. „Mám na to jiný názor. Bylo to jednostranné. Třeba já ji dostal za Filla,“ uvedl Svědík.

Stejně jako výkon rozhodčího Hruboše ho zaskočila i komorní atmosféra v úvodu střetnutí. Domácí příznivci protestovali proti verdiktu Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která udělila Baníku úhrnný trest za nesportovní chování příznivců v utkáních nejvyšší soutěže v Opavě a v Praze na Spartě.

Fotbalisté Ostravy odehrají příští venkovní ligový zápas v Jablonci nad Nisou bez svých fanoušků a zaplatí pokutu 150 tisíc korun.

Dvacet minut tak bylo na vítkovickém stadionu nezvyklé ticho.

„Bylo to divné. Jako trenér to ale nevnímám, hráči mě alespoň slyšeli. Každopádně je lepší, když je atmosféra bouřlivá,“ míní Svědík.