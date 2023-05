Slovácko důležitý souboj proti brněnské Zbrojovce zvládlo. Nutno říct, že hlavně díky první půlce, kdy více ohrozilo branku brněnského Berkovce.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík při zápase s Brnem. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Musím říct, že první poločas byl z naší strany hodně dobrý. Jen je škoda, že jsme nedokázali udat víc jako jednu branku. Ty šance tam byly. V první půlce jsme byli hodně aktivní, vytvářeli jsme si dobré pozice, dobře jsme kombinovali. Soupeř tam měl dvě tři brejkové situace, ale pokud máte tlak, tak brejky vyplívají ze hry,“ hodnotil úvodní dějství kouč Slovácka Martin Svědík a přidal pohled na druhý poločas.

„Hráli jsme zbytečně nízko, pozdě jsme dostupovali soupeře. Druhý poločas nebyl z hlediska hry směrem nahoru tak kvalitní. Soupeř držel víc balon, my jsme museli běhat bez balonu. Oproti zápasu v Pardubicích jsme zápas uhráli s nulou a soupeře nepustili do vážnějších šancí. Škoda našich neproměněných příležitostí, ať už to byl Pišta Mihálik nebo Sinyavskiy. Za mě důležité vítězství – díky první půlce.“

Slovácku vystřelil tři důležité body Petr Reinberk. Muž, který odehrál v domácím dresu 300 ligových zápasů. Jak viděl jeho výkon domácí kouč?

„Jsem rád, že zápas korunoval brankou a všechno se mu hezky sešlo. Je to odchovanec, tři stovky startů za jeden klub je výborný počin. Klobouk dolů, je to úctyhodné. Také nutno říct, tu gólovou akci nám udělala obrana, Kadlec s Reinberkem. B bych rád, aby se k obráncům přidali i útočící hráči.“

Slovácko zdolalo Brno. Tři body proti Zbrojovce trefil oslavenec Reinberk

Situace v boji o vysněnou čtvrtou pohárovou příčku se před nadstavbou příliš nezměnila. Slovácko ztrácí na Bohemians dva body.

„Máme těžší sezonu než Bohemka, musíme to dohánět z podzimu. Důležitý bude vzájemný zápas a také to, co dokážeme sebrat mužstvům z první trojky. Obě mužstva se tam můžou dostat, ze hry není ani Olomouc,“ myslí si Martin Svědík.

Program fotbalistů Slovácka ve skupině o titul

1. kolo (sobota 6. května 2023 v 18.00): Plzeň – Slovácko

2. kolo (neděle 14. května 2023 v 18.00): Bohemians – Slovácko

3. kolo (sobota 20. května 2023 v 15.00): Slovácko – Olomouc

4. kolo (úterý 23. května 2023 v 19.00): Slovácko – Sparta

5. kolo (sobota 27. května 2023 v 16.00): Slavia – Slovácko