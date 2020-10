Pochází z Pardubic, ve východočeském klubu působil, zná tam většinu lidí, přesto s trenérem fotbalistů Slovácka Martinem Svědíkem emoce necloumají. Kouč Moravanů bere páteční televizní duel 6. kola FORTUNA:LIGY stejně jako ty ostatní.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík | Foto: Deník / Libor Kopl

„Osobně to v sobě takto nemám. Chápu rivalitu mezi Slováckem a Zlínem, ale jako trenér projdete spousty klubů a musel bych mít top zápas s Mladou Boleslaví, Baníkem nebo Jihlavou. Vím, že když si to dá trenér do hlavy, tak zbytečně hráče přemotivovává. Já chci ale vyhrát každý zápas,“ opakuje šestačtyřicetiletý odborník.