Před rokem po výhře nad Spartou slavili triumf v MOL Cupu, Pražanům naopak cenná trofej unikla. V úterním deštivém večeru si oba týmy roli prohodily. Favorit sice v Uherském Hradišti nezvítězil, ale i bezbranková remíza mu stačila k pojištění mistrovského titulu.

Moravané naopak po další ztrátě smutní, po triumfu Bohemians 1905 v Plzni zřejmě přišli o čtvrté místo, pohárovou Evropu.

„Jsme zklamaní. Víme, že to budeme mít v posledním kole složité. Hrajeme na Slavii, Bohemka má mečbol, ale pořád nic nevzdáváme. Naděje umírá poslední. Fotbal přináší ledacos a mohu všechny ujistit, že budeme o čtvrté místo hrát až do konce,“ vzkazuje fanouškům kouč Slovácka Martin Svědík.

I kdyby Kadlec a spol. klokany v závěrečném pátém kole nadstavby nepřeskočili a zůstali pátí, bude se v Uherském Hradišti hodnotit ročník pozitivně.

„Máme to nastavené tak, že i když se to nepovede, musím říct, že jsme odehráli sezonu se ctí,“ má jasno úspěšný kouč, který Slovácko dvakrát dovedl ke čtvrtému místu, do Evropy a o poháry s mužstvem bojuje i letos.

„Musíme si uvědomit, že jsme Slovácko, menší klub. Hrají tu starší kluci, kteří mají ke klubu vztah. Je pro nás těžké obměňovat kádr. Jelikož jinde neseženeme větší kvalitu, podepisujeme je dál, protože tito kluci za Slovácko dýchají. To je potřeba zohlednit, ocenit,“ vyzdvihuje Svědík.

Na druhé straně dobře ví, že Kadlec, Hofmann, Kalabiška, Daníček či Reinberk nemládnou a hrát již lépe nebudou.

„Kvalita kádru musí zákonitě jít dolů,“ přitakává pardubický rodák, jenž s hráči pracuje již čtvrtým rokem.

„Říkal jsem to už před sezonou, že bude jenom na nás, jak se nám to podaří zastavit, posílit. Hlavně směrem do ofenzivy se musí tým vylepšit, ale to už je věc strategie klubu, majitelů,“ pokračuje.

Slovácko se navíc při domácí rozlučce muselo obejít bez zkušených Petržely s Reinberkem. „U žádného hráče není šance, že se dá do soboty do kupy,“ říká Svědík.

Kvůli dohodě klubů nesměl proti Spartě hrát Trávníka a jen na lavičce začali Daníček s Mihálikem.

„Sezona nás dobíhá se vším všudy. Je potřeba to tak brát. Nic nevzdáváme, ale taková je realita a s tou já vždycky pracuji,“ prohlásil kouč.

Šanci od první minuty tak dostali třeba Juroška s Kimem, Brandner či Šimko.

Na lavičce byli i mladíci z juniorky Bartoš, Holásek nebo Kratochvíla, kteří nasávali atmosféru důležitého utkání.

Svědík svěřence za přístup chválil. „Obstáli,“ těší Svědíka.

„Pavel Juroška podal dobrý výkon, Kim nehrál vůbec špatně. Konečně si někteří uvědomili, že je to i o něčem jiném než si jenom přijít zahrát fotbal, ale že musí i pracovat. A zrovna tito dva kluci jsou příkladem, že na sobě musí hodně mentálně pracovat, aby potom mohli podávat takovéto výkony,“ uvedl.

Úterní duel ovlivnili i prudký liják. Nad Uherským Hradištěm se těsně před zápasem přihnala silná průtrž mračen a mokrý terén oběma celkům od úvodu komplikoval hru.

„Myslím, že počasí nevadilo. Já sám mám rád, když balon jezdí, než když je hřiště suché a míč na něm drhne. Hráči to mají stejně,“ míní.

I když tým z Uherského Hradiště doma se Spartou neprohrál počtvrté v řadě, domácí rozhodně nejuchali.

„Zápas byl podobný těm předcházejícím v nadstavbě. Ve hře jsme měli velmi dobré pasáže, ale umíráme na posledních dvaceti metrech. Centrované míče ani střelba neměly kvalitu. Byl to zápas, který potvrdil celou sezonu a málo vstřelených branek. Proto jsme nedosáhli ještě výš,“ prohlásil Svědík.

Osmačtyřicetiletý odborník ale svěřence nijak neplísnil. Dobře ví, že tým zbytečně ztratil spoustu bodů již na podzim, kdy hrál v základní skupině Konferenční ligy.

„Hlavně v šestnáctce nemáme kvalitu a ofenzivní hráči nám chybějí,“ cítí.

Spartě však sportovně pogratuloval k zisku titulu. Zda jí přeje víc než Slavii ale prozradit nechtěl. „Bylo by nefér říkat, ke komu mám blíž. Sparta ale na titul čekala dlouho. Je to pro ni velký okamžik,“ ví dobře Svědík.