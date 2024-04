Žádná negativa, jen chvalozpěvy. Bývalí hráči a trenéři Slovácka, které Deník oslovil, oceňují práci kouče Martina Svědíka, který za pět a půl roku zanechal v uherskohradišťském klubu nesmazatelnou stopu a hlavně díky triumfu v MOL Cupu a postupu do základní skupiny Evropské Konferenční ligy si zaslouží mít před Městským stadionem Miroslava Valenty pozlacenou sochu.

„Výsledky mluví za všechno. Jeho hodnocení musí být vyloženě kladné,“ říká legendární trenér František Komňacký.

Ve Starém Městě odstartoval svoji bohatou kariéru. Synot v sezoně 1999/2000 dovedl do české nejvyšší soutěže, ale Svědík jej stejně jako další předchůdce v mnoha ohledech předčil.

„Udělal tady obrovský kus práce. Mužstvo pod ním hrálo krásný fotbal, dostalo se až do evropských pohárů. Nejen za to si ho musíme nesmírně vážit,“ ví dobře nejen bývalý záložník Uherského Hradiště, ale i Uherského Brodu nebo Zlína Ladislav Soviš.

S ním souhlasí také Libor Soldán. „Slovácko neuvěřitelně pozvedl. Smekám před ním klobouk,“ prohlásil současný kouč Ostrožské Nové Vsi.

Ke klubové legendě se přidává i Vladimír Malár. „Fantastickým způsobem z hráčů vymáčkl maximum. Jsem přesvědčený o tom, že Slovácko díky Svědíkovi jelo nad plán,“ míní.

Také podle jiného někdejšího kanonýra Synotu Jiřího Kowalíka odvedl pardubický rodák na východě Moravy spoustu skvělé práce. „Z hráčů dostal opravdu všechno,“ vyzdvihuje.

Na Svědíka jenom tak nezapomene ani Roman Haša. Útočník slovenské Skalice patří k věrným klubistům, patriotům a Slovácku zůstává věrný i po odchodu.

„Svědík za ty roky odvedl spousty poctivé práce a nyní může odejít se vztyčenou hlavou,“ má jasno.

„Výhra v poháru a jízda na evropské scéně jsou toho důkazem. Na to budeme jako fanoušci vzpomínat do konce života jenom v tom nejlepším,“ přidává.

Ještě minulou sezonu skončilo Slovácko páté a dobře si vedlo i na podzim, po zimní pauze ale přišla výsledková krize.

Celek z Uherského Hradiště na jaře prohrál sedm z devíti utkání a dvě kola před koncem základní části je na šesté pozici, jež jako poslední zajišťuje postup do nadstavbové skupiny o titul.

Svědík před koncem sezony požádal vedení klubu o uvolnění z funkce, byť má se Slováckem smlouvu až do léta 2025.

„Překvapilo mě to, ale mluvilo se o tom a hráči to asi věděli, takže to raději zveřejnili a vydali oficiální prohlášení, aby kolem toho nebyly žádné spekulace. Není to úplná novinka. V zahraniční se to stává běžně," říká Soldán.

I podle Malára to bylo veřejné tajemství. „Bylo jasné, že to takto nepůjde donekonečna. Mančaft už byl trochu přestárlý. Jelikož nedošlo k velkému zásahu, okysličení, navíc nejsou výsledky, jaké si všichni přáli, moc mě to nepřekvapilo,“ pronesl rodák z Hrušek na Břeclavsku.

„Po šesti letech cítil, že přišel čas na změnu, odpočinek,“ doplňuje bývalého parťáka Kowalík.

„Vyhodnotil to prostě tak, že se potřebuje posunout dál. Možná už byl ve Slovácku dlouho, přesluhoval. Navíc se týmu nedařilo, všichni z nepříznivé série jsou nervózní. Rozhodnutí ale přišlo docela rychle. Smlouvu měl ještě na rok. Nečekal jsem, že by mohl odejít,“ líčí Soviš.

Komňacký mladšího kolegu chápe, rozumí mu. „Po těch letech se člověk vydá, vztahy se okoukaly. Zjistil, že mužstvu nemá co dát,“ nabízí svůj pohled.

„Já si ho docela vážím za to, že angažmá takto sám ukončil, což není v našich končinách příliš zvykem. Za mě udělal dobře. Mužstvo i celý klub potřebuje nový impulz, náboj. Podle mě to dopadlo dobře nejen pro Martina, ale i pro Slovácko,“ prohlásil Komňacký.

Haša o konci Svědíka zaslechl již minulý týden. Věřit zprávě ale nechtěl. „Teď mu přeji, ať si najde dobré zahraniční angažmá,“ uvedl.

Kdo usedne na lavičku po něm, ale oslovení experti neví.

Podle Komňackého je Slovácko pro trenéry dobrá adresa. „Klub je seriózní po všech stránkách. I když ekonomická situace není nadprůměrná, plní všechny závazky,“ uvedl.

Haša by na střídačce Slovácka rád viděl současného asistenta Plzně Jana Trousila. „Hrál tady, zná prostředí, fanoušci ho měli rádi,“ říká.

Ve hře je ale jistě víc variant. „O nástupci se určitě jedná. Už jsem zaslechl i nějaká jména. Uvidíme, co Šumi s Pojezným vymyslí. Snad budou mít při výběru šťastnou ruku,“ doufá.

Vedení klubu musí kromě realizačního týmu řešit také kádr, který je potřeba přebudovat, doplnit o mladší a perspektivnější hráče.

„K určité generační obměně musí dojít,“ souhlasí Komňacký. „Je spousta mladých trenérů, kteří si na to troufnou. Základy jsou dobře položené, je na co navazovat. Budoucí trenér má dost možností, jak se projevit, adaptovat a a obměnit tým podle možností,“ myslí si.

Splnit požadavky zmlsaných fanoušků ale nebude zrovna jednoduché. „Lidé si tady zvykli na horní příčky, boj poháry. Nároky od diváků jsou větší než dřív,“ ví Soviš, který ale i po odchodu Svědíka zůstává optimistou. „Jedna éra končí, další začíná. Snad budeme hrát dál dobrý fotbal a nahoře,“ přeje si.

Vyplní mu nový kouč přání? Uvidí se za pár měsíců …