Finále MOL Cupu se uskuteční na Městském stadionu Miroslava Valenty ve středu 4. května.

Tým z Uherského Hradiště bude hrát doma, protože v tabulce koeficientů za posledních pět pohárových ročníků figuruje níže než Sparta.

Slovácko český pohár ještě nikdy nezískalo, v roce 2005 ve finále podlehlo Ostravě a o čtyři roky později Teplicím.

Nyní se poprvé představí před natěšeným vlastním publikem.

„Je to příjemný pocit. Zahrát si finále se nepoštěstí každý rok. My jsme si za tím šli. Je to vzkaz všem těm, kteří nám to nepřáli a kteří nám házeli klacky pod nohy,“ prohlásil Svědík.

Slovácko je po třinácti letech ve finále poháru. O trofej se utká se Spartou

Slovácko těžkou šichtu zvládlo i přesto, že v týdnu velmi složitě dávalo dohromady základní sestavu.

„Chtěl bych poděkovat hráčům, kteří byli po covidu nebo zranění, že do utkání šli a jakým způsobem to odevzdali. Oni vědí, kdo to je,“ říká Svědík.

Hostům nakonec scházeli jen zraněný brankář Nguyen a reprezentanti Jurečka s Vechetou.

Do sestavy se naopak vrátil uzdravený kapitán Kadlec, po nemoci hrál i další veterán Petržela.

Na lavičce už byli Cicilia, Kohút či Holzer.

„Jsem rád, že to takto dopadlo. Byla na nich vidět touha, že chtějí semifinále hrát a že se chtějí podílet na postupu,“ všiml si Svědík.

Cíle fotbalistů Slovácka se ani po dalším velkém úspěchu nemění. „Jsou furt stejné,“ tvrdí náročný kouč.

„V lize máme jistou účast ve skupině o titul. Každý zápas pro nás bude svátek, protože hrajeme se Spartou, Slavií nebo Plzní. Čekám, že budou vyprodané stadiony a že to i pro nás bude motivace k tomu, abychom to zvládli a získali ještě nějaké body,“ přeje se.

Cesta do pohárů však vede i přes MOL Cupu a Moravané už zase nahlas tlučou na otevřená evropská vrata.

Stačí jediná výhra a celek z Uherského Hradiště si opět po roce zahraje v prestižní soutěži.

V semifinále proti Hradci si pomohl zkušenostmi i změnou rozestavení. „Věděli jsme, že Hradec hraje 3-4-3, což je velice nepříjemný způsob. Navíc je to dobře organizovaný tým. V lize jsme tady s nimi ve druhém poločase měli trošku problémy, dneska jsme ale vzadu fungovali daleko lépe,“ těší Svědíka.

Šašinka vystřelil Slovácku finále poháru. Dáme do toho všechno, slibuje útočník

Jeho tým soupeře v poli přehrával, ale klid kvůli nepřesné finální fázi až do konce střetnutí neměl.

„Byli jsme rádi, že jsme ze šancí v první půli vytěžili alespoň jeden gól, protože Hradec tam měl dvě příležitosti, které jsme přežili, což bylo taky klíčové,“ uvědomuje si pardubický rodák.

Druhý poločas už byl hlavně boj. „Po změně stran jsme se nechali zbytečně zatlačit. Nedrželi jsme dobře balon, vracelo se nám to všechno zpátky, ale v obranné fázi jsme pracovali spolehlivě a to vedení mohli navýšit,“ ví Svědík.

V 72. minutě přidal druhou branku záložník Sadílek, jehož trefa však po zásahu videorozhodčího neplatila kvůli ofsajdu střídajícího Cicilii na začátku akce, o čem kouč Slovácka krátce po utkání nevěděl.

„Myslím, že Sadílek v ofsajdu nebyl. Pokud měl gól platit, je to pro mě obrovské zklamání,“ řekl.

Branka ale byla odvolaná správně, také postup celku z Uherského Hradiště je zasloužený.

Na Moravě bude o víkendu veselo, o reprezentační přestávce se bude slavit i odpočívat.

Sezona ani spanilá pohárová pouť tímto však zdaleka nekončí …