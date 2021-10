Tuhle rozjetou bílomodrou mašinu jen tak někdo nezastaví. I když to chvílemi drhne a stroj občas zafuní, Slovácko to vždycky nějak zvládne, uklohní a do cílové stanice dojede bez škobrtnutí, bodových ztrát. Celek z Uherského Hradiště dál šponuje vítěznou sérii, ve FORTUNA:LIZE uspěl pošesté za sebou a dál se drží v elitní společnosti Sparty, Slavie nebo vedoucí Plzně.

Fotbalisté Sigmy prohráli se Slováckem 0:3. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Od začátku druhého poločasu jsme získávali sebevědomí a půdu pod nohama, což jsme korunovali úvodní brankou. Pak už jsme utkání měli ve své moci a třeba druhý gól byla nádherně dohraná akce. Pochvala pro mužstvo za to, jak zareagovalo na změny v průběhu utkání a že to dotáhlo do vítězného konce," uvedl kouč Slovácka Martin Svědík.