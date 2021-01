Soupeři po letošní ligové premiéře sympaticky složil poklonu.

„Karviná pod trenérem Jarábkem, který v klubu dělá skvělou práci, hraje úplně jinak. Už když jsem ji sledoval na videu a připravoval se na zápas, věděl jsem, že to bude těžké,“ říká. „Byl to jeden z nejlepších soupeřů, co tady byl,“ přidává pochvalně.

Jeho tým si v úvodním jarním kole výrazně pomohl standardními situacemi. Do vedení šli domácí po proměněné penaltě kapitána Daníčka, vzápětí přidal uklidňující pojistku dorážející Kliment.

Celek z Uherského Hradiště pak díky výtečnému gólmanovi Nemravovi přečkal pokutový kop soupeře, závěr už zvládl a vedení v klidu ubránil. „Byl to vyrovnaný zápas, který rozhodly detaily a maličkosti,“ vnímá Svědík.

Těžká šichta v mrazivém počasí

Slovácko i v mrazivém počasí těžkou šichtu zvládlo, naplno bodovalo potřetí za sebou, v neúplné tabulce je čtvrté a navíc má k dobru středeční utkání v Ostravě. O pohárech se ale v regionálním klubu vůbec nemluví, všichni zůstávají dál nohama pevně na zemi. „Nic to neznamená. Je to nesmysl,“ odmítá útok na Evropu náročný kouč.

Sám ví, že i přes výhru výkon po krátké zimní přestávce nebyl bůhvíjaký. Podobně to vnímají také hráči. Pokud chtějí Daníček a spol. uspět i ve středu v Ostravě, musí ještě v lecčem přidat. „V některých věcech musíme být ještě lepší, efektivnější a nepříjemnější,“ cítí rovněž Svědík.

Hru Slovácka v sobotním utkání výrazně narušilo nepříjemné zranění mazáka Petržely. Bývalý reprezentant inkasoval nepříjemnou ránu do obličeje a už ve 25. minutě musel střídat. Zbytek utkání neviděl, z Městského stadionu Miroslava Valenty odjel do Zlína na vyšetření. „Milan neviděl na jedno oko. Doufám, že je to dočasné a že všechno bude v pořádku,“ přeje si.

Bez zkušeného křídelníka se domácí tým chvíli hledal.

„Petrželovo odstoupení bylo jakýmsi zlomem, zatřáslo s námi,“ souhlasí. Přitom do utkání domácí vstoupili celkem aktivně. Měli slibné brejkové situace, které ale nedohrály. Po ztrátě opory ale přišel útlum.

„Jurečka byl nerozcvičený, chvíli se do toho nestačil dostat. Najednou jsme začali ztrácet balony, vzadu jsme zbytečně dlouho kombinovali a soupeř měl dost času na to, aby se přesunul do těžiště. My ve zbytku první půle hráli neefektivní fotbal na hodně přihrávek,“ zlobil se šestačtyřicetiletý kouč.

Ruka, kterou odhalilo video

Domácí nastartoval až nástup do druhé půle. Do vedení jim pomohlo video, které odhalilo ruku Herce v karvinské šestnáctce. Hosté se divili. Hra už dávno byla na zcela opačné straně, měli zahrávat rohový kop.

„Situaci jsem neviděl, ale předpokládám, že když je tady VAR a rozhodčí se jde na situaci podívat, nelze proti verdiktu protestovat, ale naopak všichni ji musí respektovat,“ myslí si.

Dlouhá prodleva ale vadila všem aktérům. Jistí si nebyli ani borci v bílých dresech. „Vždycky je to nepříjemné, situace si to ale vyžadovala,“ je přesvědčený.

Tradiční exekutor Daníček se nemýlil, svým pátým gólem v sezoně poslal Slovácko do vedení.

Vzápětí hosté nepokryli rohový kop, po centru Sadílka se trefil Kliment. Hotovo ale zdaleka nebylo. „Zbytečně jsme vypadli ze hry a nechali Karvinou kopat penaltu,“ štve Svědíka.

Hostující Papadopulos ale smolnou ruku Havlíka nepotrestal. Domácí brankář Nemrava směr střely vystihl a míč famózně vyrazil. „Víťa nás podržel,“ ocenil kouč Slovácka.

Na konci loňského roku spíše gólmany za chyby plísnil, v úvodu jara ale změnil tón a svěřence s rukavicemi právem pochválil. „Nemrava sice udělal jednu chybu, ale jinak působil jistým dojmem. Chytil penaltu, mužstvu pomohl. Hlavně díky němu z toho nebylo drama,“ uvědomuje si.

Domácí mohli v hektickém závěru výsledek navýšit, ale Kliment s Navrátilem své velké možnosti nevyužily a Kalabiška nedotáhl nadějný brejk.