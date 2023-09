Nic jiného se ani nečekalo. Fotbalisté Slovácka se rychle dali do kupy po nevydařeném souboji na Spartě, pětigólový výprask odčinili proti předposlední Karviné, kterou doma zdolali 2:0. Rozdíl mohl být ještě výraznější, na druhé straně předvedená hra hlavně ve druhé půli nebyla zcela ideální.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) v 9. kole FORTUNA:LIGY přivítali předposlední Karvinou. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Já jsem hlavně rád, že jsme utkání zvládli vítězně a rehabilitovali se po Spartě. Spokojený jsem s výsledkem, že jsme neinkasovali branku, ale výkon musíme ještě zlepšit,“ ví dobře kouč Slovácka Martin Svědík.

„Pořád je tam varovný prst, abychom příště pracovali ještě více, byli důslednější. Toto by jiná mužstva potrestala,“ přidává.

Tým z Uherského Hradiště vyhrál třetí z posledních čtyř duelů v nejvyšší soutěži a v neúplné tabulce se posunul na čtvrté místo. Na dostřel Olomouce je dostala hlavně úvodní nadmíru vydařená dvacetiminutovka.

„Začátek byl od nás vynikající. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli hrát. Soupeře jsme otevřeli,“ pochvaloval si Svědík.

Hned první akce zápasu rozveselila tribuny. Havlíkův centr z levé strany srazil Bederka jen před sebe, kde zcela volný Holzer z osmi metrů otevřel skóre. Druhý gól přidal po parádní akci Valenta, jemuž míč zpětnou přihrávkou předložil Holzer.

Povinná výhra. Slovácko si poradilo s předposlední Karvinou, Holzer má 1+1

Domácí měli hru pod kontrolou, ale za stavu 2:0 ubralo na tempu a nechalo hrát i soupeře.

„Pak jsme jakoby vypnuli. Dostupování ani organizace hry nebylo dobré,“ přiznává domácí kouč.

Celek z Uherského Hradiště se znovu zvedl až po změně stran, celkově ale druhý poločase nebyl v jeho podání ideální.

„I když jsme nehráli dobře, šance jsme si dál vytvářeli. Za stavu 2:0 mohli přidat další góly a utkání definitivně rozhodnout. Bohužel nějaké akce jsme přehráli a další příležitosti jsme nebyli schopní proměnit, což mě mrzí, protože to mužstvo sráží,“ posteskl si.

Jeho tým tam musel být až do konce střetnutí ostražitý. Úplný klid pořád neměl. Karviná ve druhé půli dvakrát zahrozila. Nejprve v 67. minutě zabránil gólu kapitán Kadlec, když na brankové čáře vykopl míč po střele střídajícího Ivána.

„Kdybychom inkasovali, byla by to samozřejmě nepříjemnost. Jsem rád, že se Kadlec zachoval důsledně a situaci dohrál až do konce. Pro vývoj utkání to byl velmi důležitý moment,“ vnímá.

V závěru pak branku dalšího náhradníka Ezeha sudí Černý neuznal kvůli údajné ruce.

Glosa Libora Kopla: Než vyhazovat trenéry, radši snížit počet týmů v lize

Celek z Uherského Hradiště tak nepodlehl Slezanům ani v osmém domácím ligovém zápase.

Slovácko se nyní bude chystat na středeční pohárový zápas s druholigovou Duklou Praha.

Kouč Svědík jistě obmění sestavu. Rozhodne zdravotní stav hráčů. „Trápí nás chřipky, nějaké virózy. Pořád se to vrací. Navíc máme v mužstvu pár starších hráčů, kteří tři zápasy v týdnu neodehrají v takové intenzitě, tempu. I proti Karviné šlo poznat, že se někteří kluci vrátili po nemocích či zraněních a úplně jim to nešlo,“ uvedl.

Jen pět minut odehrál o víkendu útočník Cicilia. Na větší příležitost si musí ještě počkat.

„Nemá na to, aby od začátku pracoval tak, jak bychom chtěli. Regi je nyní v situaci, kdy bude dostávat prostor, který bude adekvátní jeho intenzitě v utkání. Nedám ho tam jen proto, že je to Regi a že si někdo myslí, že by měl na hřišti být. Přišel s handicapem a ten pořád má. Sice odehrál za béčko devadesát minut, ale tam je úplně jiné tempo. Ale věřím, že se do toho co nejdřív dostane. Na šedesát minut to pořád není. Třeba už ve středu v poháru,“ pronesl pardubický rodák.

Mimo hru je kromě marodů Kohúta a Břečky také útočník Mihálik. „Pochroumal rameno. Bohužel si to udělal sám,“ lituje.