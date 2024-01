ROZHOVOR/ Reprezentaci neřeší. Dobře ví, že přednost dostali jiní. Trenér Martin Svědík si o Vánocích odpočinul, ve volnu se věnoval rodině. Nyní už je zpátky na Moravě a soustředí se na práci ve Slovácku. Provinční klub by znovu rád vytáhl až do Evropy.

Fotbalisté Slovácka zahájili zimní přípravu 2 | Video: Libor Kopl

Našlápnuto má celek z Uherského Hradiště velmi slušně, po nadmíru vydařeném podzimu by jej neměl rozhodit ani nečekaný konec důležitého záložníka Matěje Valenty. Pokud by ale v zimě odešel i klíčový středopolař a nejlepší střelec FORTUNA:LIGY Marek Havlík, byl by to už citelný zásah do sestavy konsolidovaného mužstva.

„Pokud by ze středu hřiště odešli dva takto kvalitní hráči, bylo by to velké oslabení. Myslím, že i vedení klubu si to uvědomuje a bude dělat všechno proto, aby Marek tady zůstal,“ vnímá Svědík.

Už jste se smířil se ztrátou Matěje Valenty?

Samozřejmě je to pro nás problém. Takovýto hráč do Slovácka dlouho nepřišel a těžko na něj budeme dosahovat, protože je nákladný, drahý. Pokud bychom ho chtěli, museli bychom ho koupit. Pro mě bylo dobré, že Matěj přesně věděl, proč do Slovácka přišel. Je to nejen výborný kluk a fotbalista, ale jeho výkony opravdu měly skvělé parametry. Dobře u nás zapadl, skvěle se doplňoval s Trávníkem i Havlíkem, jehož výkony kvůli tomu rostly. Mělo to dobrou spojitost. Určitě je to pro nás oslabení, na druhé straně i takovéto věci fotbal přináší a člověk se na to musí připravit a vymyslet nějakou jinou variantu.

Třeba že Daníčka vrátíte ze stopera zpátky do zálohy…

To po mě nyní nechtějte, abych takové věci říkal. Máme celou přípravu na to, abychom si to vyzkoušeli. Variant je několik a my budeme hledat tu nejvhodnější.

Existuje nějaká šance, že by Valenta ve Slovácku zůstal?

Nevím, jestli je to uzavřené, my ale musíme respektovat to, že Slavia si všechny své hráče stáhla z hostování. Teď je jenom na ní, jak se rozhodne. Taky je to na Matějovi a jeho agentovi Müllerovi. My jsme nyní v pozici čekatelů.

Nemáte strach, že odejde i Marek Havlík?

Všechno záleží jenom na něm. Rozhodnutí je čistě na Markovi. Jenom on ví, jak to bude. Vždycky se může něco stát. Pokud by ze středu hřiště odešli dva takto kvalitní hráči, bylo by to velké oslabení. Myslím, že i vedení klubu si to uvědomuje a bude dělat všechno proto, aby tady Marek zůstal minimálně do konce sezony.

A co vy? Není to váš poslední půlrok ve Slovácku?

To nedokážu říct. Ve fotbale nikdy nevíte, co se může stát. Tento sport je pro hráče i trenéry velice nevyzpytatelný. Já mám smlouvu ve Slovácku, na jaře budu tady a co bude v létě, nyní neřeším.

Jedinou posilou je Rakušan Kvasina. Co si od něj slibujete?

Trošku počítám s tím, že si bude zvykat na jiný způsob a naše věci. Musíme ho co nejrychleji uvést do stavu, v jakém ho potřebujeme mít. Vytváří nám to další možnosti v sestavě, rozestavení. Díky němu můžeme hrát i 4-4-2, protože máme v kádru dva urostlé útočníky. Měl by nám zkvalitnit ofenzivu.

Jaké na něj máte reference?

Je to útočník, který se do šancí umí dostat rychlostí, náběhem. Má i dobré fyzické parametry. Je vysoký, dobrý hlavičkář. My hodně centrujeme do šestnáctky, ale málo v ní jsme, takže by měl zkvalitnit útočnou fázi. Věřím, že se bude dostávat více do koncovky.

Plánujete ještě nějaké změny v kádru?

Pořád sháníme pravého obránce, protože na Petra Reinberka musíme vytvořit tlak v podobě konkurence. Hlavně bychom chtěli kádr zase o něco omladit. Chybí nám mladší hráč, který se tady bude postupně adaptovat a zvykat si na náš herní způsob a další věci. Levou stranu máme pokrytou, na pravé straně moc variant není. Jinak jeden útočník přišel a nyní budeme řešit středního záložníka. Je ale možné, že si poradíme s tím, co tady máme. Nepředpokládám, že bychom v zimě dělali tři příchody. Já už jsem říkal, že obměna půjde pomalu. Budu rád, když každý půlrok přijde jeden nebo dva hráči. Nechci do mužstva dělat velké zásahy. Podle mě budeme mít spíše problém hráče udržet. Pro nás je daleko důležitější s nimi prodloužit smlouvu.

Doski se chystá na mistrovství Asie. Víte, kdy se vrátí?

U Merchase je to jednoduché. On bude pracovat i hrát, bude mít vytížení. Navíc první jarní kolo proti Pardubicím kvůli kartám hrát stejně nemůže, takže musíme hledat jinou variantu. Věřím, že bude dobře připravení. Jsme v kontaktu s ním i kondičním trenérem Íráku. Uvidíme, v jakém zdravotním stavu se vrátí, od toho se bude všechno odvíjet. Ale Doski nemá s adaptací žádný problém. Použít ho můžeme hned.

Což neplatí pro Tomáše Břečku. Jak je na tom nyní?

Jeho stav se po operaci sice zlepšil, ale léčení jde strašně pomalu. Nepředpokládám, že by Tomáš zasáhl do prvních jarních zápasů. Budeme rádi, když se v přípravě vůbec připojí k mužstvu. Musíme být dál trpěliví. Prioritou je zdraví hráče.

Co si slibujete od dvou soustředění v Turecku?

První soustředění bude spíš tréninkové, druhé bude hlavně herní. Prostor dostanou všichni hráči. Tím, že zátěž bude velká, chceme vždycky protočit dvě jedenáctky. Já si hlavně přeji, abychom na na soustředění odjeli s dostatečným počtem hráčů a nebylo nás třeba jenom osmnáct. To by pro mě nebylo úplně dobré.

Varianta se dvěma zahraničními soustředění není úplně obvyklá. Kdo s tím ve Slovácku přišel?

V Česku jsou velkým problémem terény. Kór když začne mrznout a nemáte vyhřívanou tréninkovou plochu … Nechci trénovat jenom na umělce. Tato příprava je trošku delší, takže budeme muset i na umělku, ale nechceme na ni strávit měsíc. Pro starší kluky to není optimální, na druhé straně buďme rádi za umělku, protože dřív se trénovalo na škváře. Dvě zahraniční soustředění se nám osvědčily. Minulý rok jsme byli v Chorvatsku a v Turecku, bylo to taky velmi dobré, proto jsme to letos zachovali.

Za svých ambic asi neslevujete, že?

Chceme zůstat co nejvýš. Když se nám to podařilo tak rozjet, teď už bychom byli alibisté, kdybychom tvrdili něco jiného. Chceme skončit v první šestce. Zápasů na jaře není tolik, takže si musíme dát pozor na začátek a podle startu jara se to zase bude odvíjet.