„O to víc jsem za výhru rád, protože na tomhle terénu otočit výsledek je velice složité. Bylo to ubojované,“ ví trenér Slovácka Martin Svědík.

Jeho tým neprohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a na čtvrté příčce tabulky vystřídal Ostravu, která doma překvapivě podlehla poslední Karviné 1:3.

„Kvůli těžkému hřišti to byl specifický zápasu. Sebevědomí i určitá lehkost byly na naší straně, protože Bohemka hraje o záchranu a nejde jí to podle představ,“ říká.

I tak se ale Moravané na tři body pořádně nadřeli. Hlavně vstup do utkání měli hosté špatný. „Zhruba pětadvacet minut jsme se trápili,“ uznal známý kouč.

„Nehráli jsme to, co jsme chtěli. Byli jsme málo soubojoví, nebyla tam agresivita. Spíš jsme hráli na naší polovině, kde jsme ztráceli balony. Bohemka z toho těžila standardními situacemi, což bylo každé autové vhazování nebo roh,“ pokračoval v hodnocení.

Nepovedená úvodní pasáž vyvrcholilo už v 9. minutě zbytečným faulem Šašinky a penaltou, kterou sudí Krejsa odpískal až po konzultaci s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů. „Prohrávali jsme zcela zaslouženě,“ uvedl.

Favorit se nastartoval až vyrovnávacím gólem Šašinky, který odčinil předchozí zaváhání a po chybě domácí obrany dal na 1:1.

„Ondra nastoupil od začátku po delší době. Bylo to tím, že nám chyběla spousta hráčů, taky jsme chtěli vědět, jak na tom je. Začátek měl stejně jako ostatní hráči špatný, ale od vstřeleného gólu se jeho výkon zlepšil,“ uvedl.

Fotbalisté Slovácka první poločas dohráli slušně. Klidně mohli jít ještě před poločasem do vedení, ale kanonýr Jurečka v jasné šanci selhal.

„Přestože jsme si o přestávce říkali, že do druhého poločasu musíme líp vstoupit, tak to zase mělo stejný scénář, akorát jsme se z tlaku soupeře vymanili bez inkasované branky. Naopak jsme dali gól my a utkání dotáhli do vítězného konce,“ prohlásil.

Celek z Uherského Hradiště neprohrál s Bohemkou počtvrté za sebou. V sobotu mu přitom scházeli marodi Nguyen, Kadlec, Petržela, Holzer, Kohút či Cicilia.

I kvůli četným absencím změnil Svědík rozestavení na 3-5-2, aby mohl nasadit do hry dva útočníky. „Koncovka nás pořád trápí, naštěstí jsme dali alespoň dvě branky,“ oddechl si.

Slovácko se nyní začne chystat na semifinále MOL Cupu, které odehraje v pátek na hřišti Mladé Boleslavi proti Hradci Králové.

„Hlavně doufám, že se dáme zdravotně do kupy. Poháru přikládáme velkou váhu. Chceme získat nějakou trofej. Proto se na soupeře dobře nachystáme, ale nečeká nás nic lehkého, protože Hradec je pod panem Koubkem nepříjemný soupeř,“ dodává.