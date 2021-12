„Pokud by došlo k vyrovnání, měli bychom to velmi složité. Třetí gól bychom dávali jen těžko. Takto to pro nás byla psychická vzpruha,“ cítí.

Celek z Uherského Hradiště v souboji pohárových zástupců zdolal Jablonec 2:1 a ve FORTUNA:LIZE uhájil čtvrtou pozici.

„Není potřeba si nic nalhávat. Fotbalová kvalita šla v posledních dvou zápasech dolů. Proto si cením že jsme přerušili šňůru bez vítězství a podzim zakončili vydřenou výhrou. Sil máme pořád dost, ale nejela nám hlava ani nohy a o to jsou tři body cennější," radoval se známý kouč.

Slovácko doma zdolalo neoblíbeného soupeře po předchozích šesti remízách za sebou.

Skóre otevřel v 11. minutě Jurečka. Útočník Slovácka dal desátý gól v ligové sezoně a v tabulce střelců se dotáhl na vedoucího Beauguela z Plzně.

„Podle mě Venca mohl skončit na daleko lepších číslech, ale i tak jsem rád, že se mu daří,“ uvedl. „Pomohl nám v Hradci i proti Jablonci, když uplatnil svůj důraz a dobrou předvídavost. Oplatil nám to, že v době, kdy se mu střelecky nedařilo, jsme ho podrželi. Teď nám to vrátil. Jsem rád i za něho,“ prohlásil kouč Slovácka.

Jsme rádi za čtvrté místo, ale bodů mohlo být víc, míní kapitán Slovácka Kadlec

Před přestávkou sice hostující kapitán Hübschman srovnal, ale v 56. minutě rozhodl rekordman Petržela.

„Jablonec byl velmi ošemetný soupeř, jehož postavení v tabulce neodpovídá kvalitě kádru. V prvním poločase jsme byli aktivnější, ale nedali jsme šance a bohužel z ojedinělé standardky inkasovali,“ povzdechl si.

„Po přestávce jsme hlavně v defenzivě bojovali sami se sebou. Bál jsem se z každého propadlého balonu před naší brankou,“ přiznal.

Severočeši se sice na konci nervózního střetnutí tlačili za druhým gólem, ale vyrovnání se nedočkali.

Fotbalisté Slovácka tak přezimují čtvrtí, s šestibodovou ztrátou na třetí Spartu.

„Na podzim jsme odehráli třiadvacet zápasů. Kádr máme užší než mančafty, co jsou před námi. Držet se na špici je daleko těžší než hrát uprostřed tabulky. V každém zápase musíme vyhrát, bodovat. Na každé mužstvo přijde nějaká krize. Teď je jen otázka, jak bude dlouhá. My jsme ji snad utnuli,“ věří.

Sedmačtyřicetiletý trenér chce v krátké zimní přípravě nachystat mančaft na jarní část sezony, odehrát ji v podobném stylu jako podzim.

Kádr chtějí v Uherském Hradišti v prvním řadě udržet, žádné velké změny v plánu nejsou. Na drahé posily nejsou peníze. „Žádný odchod ani příchod hlášen není,“ říká.

„My musíme hlavně koukat na finanční možnosti. Nemůžeme si dovolit přijít a koupit dva borce, kteří by oživili naši hru. Na trhu toho moc není, takže priorita je stávající kádr zachovat,“ uvedl.

Podívejte se: Slovácko zakončilo podzim výhrou nad Jablonec. V akci zase VAR

Otazník visí hlavně nad setrváním křídelníka Navrátila. Jednatřicetiletému fotbalistovi končí ve Slovácku smlouva, novou zatím nepodepsal. „Jednáme o tom. Chceme, aby tady Navrc zůstal,“ tvrdí.

O bývalého hráče Olomouce a Liberce stojí. Byť nemá čísla, pozitiva převažují. „Je stejně jako Petržela rychlostní typ hráče, z toho těží. Podobných fotbalistů moc nenajdete. Na druhé straně Navrce brzdí velmi nízká produktivita. Chceme, aby se víc prosazoval, měl góly i asistence,“ líčí.

Do přípravy bere z juniorky mladíky Aldina a Jurošku z béčka, další talenti šanci v prvním mužstvu zatím nedostanou.