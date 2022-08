„Před sezonou jsme si vytyčili nějaký cíl, který se nám povedlo splnit. Pro nás je to taková malá Liga mistrů. Je úžasné, co rodinný klub z malého města dokázal. Jsem na tu partu kluků strašně pyšný. Myslím, že až s odstupem času doceníme, co se nám podařilo,“ prohlásil po triumfu ve Švédsku osmačtyřicetiletý kouč, který se dnes dozví jména dalších třech protivníků. „Nemám žádného vysněného soupeře. Losování si užiji, budu se zvědavostí čekat, koho dostaneme,“ dodal s úsměvem.

Co pro vás osobně postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy znamená?

Jde pochopitelně o můj dosavadní trenérský vrchol. Obzvlášť s týmem, jakým je Slovácko. Mužstva jako Slavia, Sparta nebo Plzeň nastupují v evropských pohárech skoro každý rok, ale v Hradišti jsme o nich donedávna jen snili. Tady to zažíváme všichni poprvé. Jsme na stejné lodi, tedy pokud nepočítám zkušené kluky jako Milana Petrželu, Michala Kadlece, kteří si tím prošli. Takže jsem hrozně šťastný a mám obrovskou radost. Ale mám jednu nevýhodu. Neumím si ten úspěch užít, vychutnat. Zvlášť, když teď jdou zápasy tak rychle za sebou. Musím to v sobě hodně držet. Nejvíce si to užiji se svojí rodinou. Ale jsem nesmírně šťastný.

Jaká byla odveta na stadionu AIK Stockholm?

Byl to dost jiný zápas než minulý týden v Hradišti. Hlavní příčinou bylo, že jsme tak nedrželi balon. Měli jsme hodně ztrát. Na začátku to bylo neurovnané oboustranně. Ojedinělé šance se rodily ze standardních situací, nebo po odražených balonech. Nás celý zápas držel Filip Nguyen. Jak jsme nedrželi balon, některým hráčům docházely síly. Možná to bylo dané složitým přejezdem. Proto jsme prostřídali už v šedesáté minutě čtyři hráče. Neslo to svoje ovoce. Když střídající Sinjavskij vstřelil z brejku čtvrt hodiny před koncem vedoucí gól, byl jsem si už jistý, že nám postup neuteče.

Chválil jste gólmana Nguyena. Vzal si tedy vaši nedávnou kritiku k srdci?

Myslím, že ano. Reagoval na ni pozitivně. Když chcete být úspěšní v Evropě, potřebujete pomoc brankáře. Takové zákroky, jaké předvedl ve dvojutkání s AIK, od něj potřebujeme. Proto se s ním snažím často mluvit.

Jak moc bylo těžké koncentrovat se na výkon a zápas, když přípravu poznamenal nejen opožděný středeční odlet do Stockholmu, ale v noci vás před hotelem zase rušily ohňostroje příznivců AIK?

Předně bych chtěl dementovat, že jsem byl kvůli poruše letadla a opožděnému odletu nějak hodně rozmrzelý, jak jsem si někde přečetl. Vždyť s tím se nedalo nic dělat. Naopak jsem držel pozitivní náladu, aby by byl tým koncentrovaný a tohle nebral jako berličku k našemu výkonu. Apeloval jsem na hráče, abychom se soustředili výhradně na fotbal. To se povedlo. Noční ohňostroje považuji za takovou humornou vložku. Asi to patří k rituálům fanoušků AIK. Musím ale před nimi smeknout, jak skvělou atmosféru vytvořili během utkání. A velký dík patří samozřejmě i našim fandům.

Slovácko bude při losu Konferenční ligy v posledním koši, vyfasuje West Ham?

Za postup do skupiny Konferenční ligy klub získá kolem 72 milionů korun. Jak s balíkem peněz Slovácko naloží?

Jak znám našeho sportovního ředitele, tak stejně bude říkat: Nemáme. Je těžké na to odpovědět, to je spíše na vedení. Určitě nikdo neřekne: Tak teď to rozjedeme, budeme nakupovat. Musí to mít hlavu a patu. Musí se vytyčit cíle a priority, jakou cestou chceme jít. Kde se chceme pohybovat, jaký mít kádr. Ale není to jen o mužstvu. V klubu je spousta věcí, která by potřebovala vylepšit. To je na hrozně dlouhou debatu. Nechci to moc komentovat, raději si chci užít moment úspěšného večeru. Každopádně finanční prospěch pro klub je strašně důležitý. Mám radost, že jsme mohli klubu takto pomoct.

Na podzim vás čeká náročný program, dva zápasy týdně. Zvládne to současný kádr?

Kvantitu už máme dostatečnou, ale ještě bychom přivítali dva kvalitní hráče - jednoho do středu zálohy a druhého na pozici stopera, kde se hráči moc nestřídají. Když někdo z osy týmu vypadne, je to poznat, což se projevilo i v Olomouci, kde jsme udělali hodně změn a šetřili jsme je na odvetu. Risk nám ale vyšel, vyplatil se.

Už v neděli hostíte Liberec. Jak těžké se bude na domácí souboj nachystat?

Narazíme na těžkého soupeře, kterého začátek sezony zastihl docela v herní pohodě. Popřemýšlíme, jak mužstvo co nejlíp poskládat. Věřím, že vybereme správné složení základní jedenáctky a co nejlépe se na utkání připravíme. Budeme chtít pochopitelně potvrdit úspěch ze Stockholmu vítězstvím.