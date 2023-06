V brance mají přetlak, ale posily do ofenzivy trenéru Slovácka Martinu Svědíkovi na startu letní přípravy scházejí.

„Přijde mi, že teď tady máme spíš brankářský kemp, než aby tady bylo víc hráčů,“ říká s úsměvem kouč uherskohradišťského týmu.

Staronovou tváří v kabině Slovácka je gólman Milan Heča. Zkušený brankář se vrátil na Moravu po pěti letech strávených v pražské Spartě.

„Ani jsem ho v kabině nevítal, protože ve Slovácku není žádným nováčkem, Všechny tady zná,“ připomíná kouč.

Kromě Heči má na startu přípravy k dispozici také Nguyena, Borka a Fryštáka.

„Deklarovali jsme, že Filip odejde a Milan by měl plnit roli brankářské jedničky. Tam je to jasné,“ míní Svědík.

Zatímco Nguyen si hledá nové angažmá, pátý tým FORTUNA:LIGY shání posily do pole. „Všichni víme, jak to tady vždycky na začátku chodí. Situace není jednoduchá,“ přiznává osmačtyřicetiletý odborník.

V Uherském Hradišti definitivně skončil obránce Šimko a útočník Šašinka, který se vrátil zpět do Ostravy, hrát ale bude za Hradec Králové.

Smlouva vypršela i Trávníkovi. Zkušený záložník ale se Slováckem trénuje. O jeho setrvání vedení klubu dál jedná se Spartou.

„Michal i my máme zájem na pokračování. Rozhodující však bude poměr cena výkon. Deset milionů za něj nedáme,“ ví dobře Svědík.

Moravané začali krátkou letní přípravu bez reprezentantů Siňavského a Doskiho. Zraněný je Břečka, mimo hru zůstává i Kohút. „Budeme muset si na ně počkat,“ tuší kouč.

Do přípravy vzal i hráče z béčka Bartoše, Kočího a Kudelu. Z hostování na Slovensku se vrátil stoper Šuvalija.

Další změny v kádru jsou v jednání. „Posily jsou věcí celého klubu. Kádr potřebuje okysličit. Minimálně pět nebo šest hráčů musí přijít,“ cítí Svědík.

Ten svoji práci odvedl. Na papír napsal posty i jména, která si přeje. Slovácko shání rychlostního a silovějšího útočníka, střední záložníky či krajní obránce.

„Pořád tady zůstává spousta starších hráčů. Všichni víme, že jejich výkonnost určitě nebude růst. Proto musíme být připravený, obměna by měla začít už teď,“ je přesvědčený.

„Jestliže máme mužstvo zkvalitnit, příchody hlavně směrem do ofenzivy jsou nezbytné,“ přidává.

Kolik posil nakonec v létě do Uherského Hradiště dorazí, není vůbec jisté.

Svědík dobře ví, že sám nic nezmůže. Ve Slovácku musí jít o rozhodnutí celého klubu.

„Já jsem ještě s majiteli nemluvil, ale v minulých sezonách byly nějaké odchody, hrála se tady Konferenční liga. Finančně jsme na tom profitovali, nějaké peníze máme, takže někdy se musí také risknout, do mužstva i investovat a někoho přivést i za nějaké větší peníze,“ má jasno pardubický rodák.

„Když přijdou jenom tři hráči, kvalita nebo oživení mužstva nebude podle mých představ. Myslím, že nyní nastal čas s tím něco dělat. Pár hráčům by konkurence prospěla, aby zpozorněli,“ míní.

Problém je, že ne všem fotbalistům se na východ republiky zrovna chce. Důvodů, proč zůstat v Praze nebo jinde v Čechách, je víc.

„Není náhoda, že my, Karviná, Baník nebo Zlín máme problém přivádět na Moravu hráče z Prahy. Stačí se podívat, jací hráči jdou do Bohemky, Liberce, Jablonce či Mladé Boleslavi,“ ukazuje na pravidelné transfery ze Sparty a Slavie.

Velkou roli u přestupů v rámci tuzemska hrají rodinné vazby. „Hráči musí přihlížet i k těmto věcem. Hradiště je menší město, není jednoduché sem hráče přivést. Na druhé straně jsme za poslední tři roky pokaždé byli v šestce. Nějaké ambice tady pořád jsou. Máme na co nalákat,“ myslí si.

Mezi fanoušky se nyní často skloňuje jméno Rigina Cicilii. Vysoký útočník původem z ostrova Curacao před rokem ze Slovácka prchl do Holandska, sezonu odehrál za Heracles Almelo, ale nyní se mluví o jeho překvapivém comebacku.

„Dovedu si to představit. Já bych se tomu nebránil. Bylo by to pěkné, ale zatím o tom nic nevím,“ říká Svědík.

„Vždycky, když jsou lidé rozumní a některé věci si vyříkají a vysvětlí, dá se to spravit. Regi tu byl dvě sezony a my pokaždé skončili čtvrtí. Útočná fáze s ním nebyla vůbec špatná,“ připomíná.

Úspěšný kouč by se spolupráci s problémovým forvardem nebránil. „Za mě se mužstvu hodil, v něčem byl nadstandardní. Kdyby ale chtěl, byl by ještě lepší. Navíc nepřichází do neznámého prostředí. Asi by to bylo dobré,“ míní.

Svědík kromě posil také shání nového asistenta. Kolegovi Josefu Muchovi vypršela smlouva a zamířil do Brna.

Fotbalisté Slovácka v pondělí absolvovali dva tréninky. Za sebou mají již kondiční testy.

V rámci letní přípravy sehrají sedm přípravných zápasů. První hned v úterý na hřišti v Hluku proti Opavě.

Formu budou Kadlec a spol. ladit na herním soustředění v rakouském Kössenu, kde vyzvou Olympiakos Pireus, Kiel a Red Bull Salcburk.

LETNÍ PŘÍPRAVA 1.FC SLOVÁCKO

14. a 15. června – kondiční testy na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

19. června zahájení společné letní přípravy

20. června – 1.FC SLOVÁCKO – SFC Opava (Stadion v Hluku - 17:00 hod.)

24. června – 1.FC SLOVÁCKO – 1.SK Prostějov (Stadion v Kunovicích - 11:00 hod.)

27. června – 1.FC SLOVÁCKO – FK Železiarne Podbrezová (v Rohatci – 17:00 hod.)

1. července – 1.FC SLOVÁCKO – MFK Skalica (Stadion Kunovice – 11:00 hod.)

7. až. 15. července - herní soustředění v Rakousku

8. července - Olympiakos Pireus - 1.FC SLOVÁCKO (Rakousko - čas bude upřesněn)

12. července - Holstein Kiel - 1.FC SLOVÁCKO (Rakousko - čas bude upřesněn)

15. července - FC Red Bull Salzburg - 1.FC SLOVÁCKO (Rakousko - 11:30 hod.)

22. července – start podzimní části FORTUNA:LIGY