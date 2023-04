Potvrdili, že se jim proti Teplicím náramně daří. Fotbalisté Slovácka hodili za hlavu zpackaný anglický týden, tři zápasy bez výhry, oblíbené skláře zdolali pošesté za sebou. Moravanům ke třem bodům pomohlo také vyloučení domácího Vondráška. Dlouhou přesilovku využili, byť se v ní nečekaně hodně trápili.

Teplice - 1. FC Slovácko 1:3 | Foto: Deník/František Bílek

„Jsem spokojený s výsledkem a hrou do stavu 2:0. To, co jsme předváděli potom, bylo špatné,“ ví trenér Slovácka Martin Svědík.

Na závěrečnou půlhodinu by nejraději zapomněl. „Mysleli jsme si, že to v přesilovce uhrajeme v chůzi. Přestali jsme se pohybovat, hrát. Jenom jsme nakopávali míče dopředu a po penaltě jsme se pak museli bát při každém dlouhém balonu do naší šestnáctky,“ říká.

„Proti oslabenému soupeři jsme nebyli schopní se dostat ke kombinaci, k nějakému útoku. Uklidnil nás až třetí gól,“ přidává.

Celek z Uherského Hradiště měl přitom sobotní duel Na Stínadlech skvěle rozjetý. Po Petrželově obloučku a dorážce Kalabišky vedl v úvodu druhé půle 2:0. Po proměněné penaltě Hybše ale znejistěl a trápil se.

Vysvobození přinesla až hlavička střídajícího Vechety po rohu Havlíka.

„Ze zbytku utkání je potřeba si vzít velké ponaučení. Byla by to blamáž, kdybychom utkání nezvládli,“ uvědomuje si Svědík.

U všeho byl Kalabiška. Slovácko využilo přesilovku, z Teplic veze výhru

Severočeši neuspěli po předchozích dvou výhrách a zůstávají na čtrnáctém místě. „Teplice dvakrát vyhrály, byly na vlně, takže jsme sem jeli s respektem. I s tím, že nám se teď nedařilo, bylo důležité do utkání dobře vstoupit. Až na výjimky jsme byli v prvním poločase fotbalově lepší, což jsme korunovali vedoucím gólem,“ hodnotí hostující kouč.

Moravané dobře vstoupili i do druhé půle, po vyloučení soupeře šel ale jejich výkon překvapivě dolů.

Nepomohlo ani nasazení dvou útočníků. „Byla to reakce na horší ofenzivu. Chtěli jsme mít víc hráčů v šestnáctce,“ vysvětluje Svědík.

„Kim teď nemá takovou formu, hodně se stahuje. Chtěli jsme být přímočařejší. Šašinka s Mihálikem ale měli hrát ve druhém poločase lépe. Daleko agresivněji, podržet více balonů. Kúdelovi ve středu pole zase chyběly zkušenosti. Pomoct mu ale mělo mužstvo,“ dodává.