I když opavský odchovanec mohl v Ostravě zůstat coby kouč juniorky, nabídku vedení klubu nepřijal a v zimní pauze se přesune do Uherského Hradiště.

„Souvisí to s tím, co jsme viděli při zápasech Konferenční ligy u těch velkých týmů. Realizační tým jsme chtěli doplnit již dávno, ale nedařilo se nám najít toho správného člověka. Teď se to snad povede a věřím, že budeme nejen realizák rozšiřovat každý půlrok nebo rok,“ přeje si sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

Známý funkcionář sice kvůli vážné nehodě na elektrické koloběžce vynechal duel v Kolíně nad Rýnem, ale ostatní zápasy v prestižní evropské soutěži si užil.

„Pohárová cesta byla hodně náročná, ale pro klub, fanoušky i město to byla jedna z nejlepších věcí, která se v Uherské Hradišti kdy stala,“ je přesvědčený bývalý reprezentant Severní Makedonie.

Regionální klub díky historickému postupu do Evropy zvýšil svoji prestiž, vydělal miliony. „Finančně to pro nás bylo hodně zajímavé. Jsme spokojení,“ přiznává Šumulikoski.

I když na hřišti se Slovácko Partizanu Bělehrad, Nice či Kolínu nad Rýnem vyrovnalo, zázemím, rozpočtem ani počtem zaměstnanců soupeřům konkurovat nemůže. „Zatímco v těchto klubech pracuje spousta lidí, nás je tady jenom pár,“ vysvětluje. „Rádi bychom se těmto klubům jednou alespoň přiblížili, ale zatím jsme od nich hodně daleko,“ ví dobře.

Zatímco fotbalisté Slovácka mají před sebou ještě dva soutěžní duely, zimní příprava už je důkladně nalajnovaná.

Moravané se budou individuálně připravovat i mezi vánočními svátky, v Uherském Hradišti se společně sejdou v pondělí 2. ledna.

Hned ve středu 4. ledna odletí na soustředění do Turecka, odkud se vracejí 11. ledna.

Doma ale dlouho nezůstanou, neboť o tři dny později vyrazí na herní kemp do Chorvatska, kde se budou chystat na brzký start FORTUNA:LIGY.

Na krátký zimní dril ale nyní Kadlec a spol. vůbec nemyslí.

Po náročném podzimu toho mají fakt dost. Většina fotbalistů Slovácka už jede přes závit. Premiérová účast v Evropské konferenční lize jim sice přinesla spoustu zážitků i zkušeností, těžké zápasy i náročné cestováním jim ale sebraly spoustu sil.

Svědíkův tým už vyhlíží zimní pauzu. Před ní ale ještě musí odehrát dva duely.

První ligový půlrok zakončí Svědíkův tým v neděli na hřišti v Mladé Boleslavi, kde vyzvou Hradec Králové.

„Každý zápas je pro nás náročný. A je jedno zda se hraje s posledním týmem nebo se soupeřem z elitní šestky. My jsme se pokusíme dát dohromady a zvládnout to,“ říká Šumulikoski.

„Na podzim jsme odehráli skoro třicet zápasů, což je hodně. Kluci ve většině z nich odvedli maximum. Většina zápasů byla slušných, občas nám tam něco chybělo, ale to bylo dáno i únavou,“ míní.

Východočeši sice poslední dva zápasy prohráli, i tak se ale dál drží na čtvrtém místě. Z elitní šestky je nesundala překvapivá porážka v derby s posledními Pardubicemi ani poslední neúspěch v Liberci.

Slovácko je desáté, ale v případě nedělního triumfu se může Hradci přiblížit na jediný bod. Pokud chce ale uspět, musí podst lepší výkon než ve středeční dohrávce na Letné, kde podlehli Spartě 0:4. „Nezbývá nám než hodit porážku za hlavu a připravit se na dvě poslední utkání tohoto roku a snažit se je zvládnout,“ říká trenér Martin Svědík.

Recept na úspěch zná. „Musíme prokázat větší sebevědomí, soudržnost, morálku. Právě nasazení a agresivita Slovácko vždy zdobily a právě to tam na Spartě nebylo,“ dodal.