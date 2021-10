Na podzim výtečně hrající Moravané chtějí bývalému reprezentantovi pokazit premiéru na lavičce severočeského klubu.

„Zápas bude i kvůli výměně trenéra u soupeře nesmírně náročný,“ obává se sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

Známý funkcionář se v týdnu stal trojnásobným otcem, když mu manželka přivedla na svět druhou dcerku. Někdejší makedonský reprezentant se ale i přes významnou rodinnou událost dál věnuje hlavně povinnostem ve Slovácku, které stejně jako loni prožívá povedenou sezonu.

Celek z Uherského Hradiště nepoznamenalo ani smolné vyřazení v předkole Evropské konferenční ligy proti Lokomotivu Plovdiv.

Svědíkův tým od začátku ročníku šlape, v tabulce FORTUNA:LIGY se drží nahoře a společně s Ostravou prohání Slavii, Spartu a vedoucí Plzeň.

„Věděli jsme, že začátek bude náročný. Musím ale hráče pochválit, jak rychle zapomněli na vypadnutí z evropských pohárů, že se zvedli. Je vidět, že v týmu je síla. Kluci jsou sehraní, dobře trénovaní. Po minulé sezoně si věřit. Vědí, že mohou porazit každého soupeře. Psychicky jsou nahoře, perou se s tím dobře. Klobouk dolů, jak to všechno funguje,“ prohlásil Šumulikoski.

Zatímco na východě Moravy vládne pohoda, na severu Čech je bída. Teplice letos vyhrály jenom jednou, s pěti body jim předposlední patnáct místo.

Vedení sklářů se po poslední domácí bezbrankové remíze s Olomoucí odhodlalo k ráznému kroku, když odvolalo dosavadního kouče Radima Kučeru a místo něj dosadilo do funkce Jiřího Jarošíka.

„Vždycky je to jakýsi impuls, nový vzduch do kabiny, do týmu. Hráči se chtějí ukázat, ale nemyslím si, že bychom měli nějak sledovat Teplice. Bude to hlavně o nás, musíme se soustředit na náš výkon a pokud budeme předvádět fotbal z předchozích zápasů, tak utkání zvládneme,“ věří kapitán Slovácka Michal Kadlec.

Celku z Uherského Hradiště se před vlastním publikem náramně daří. Doma zvítězilo ve všech čtyřech duelech. „Body rozdávat nechceme a budeme chtít před reprezentační pauzou zvítězit, aby se nám dobře trénovalo a udrželi se nahoře v tabulce. V zápase s Teplicemi uděláme maximum proto, abychom opět vyhráli,“ prohlásil Kadlec.

Třiačtyřicetiletý Jarošík dosud vedl druholigový Prostějov. Bývalý záložník v severočeském klubu podepsal tříletou smlouvu a jeho asistentem bude bývalý teplický obránce Tomáš Hunal.

„Je to krásná, i když složitá, výzva, nicméně se toho nebojím a jdu do toho jako dřív v Ústí. Věřím, že tým nastartuji, otočí se to a budeme hrát jinde," přeje si Jarošík.

„Teplická situace není růžová dlouhodobě a letos to graduje. Problémy se záchranou měly i minulý rok. V první řadě se musíme uzdravit, protože každý důležitý hráč, který v takto menším klubu chybí, je znát. Určitě ale uděláme vše pro to, abychom byli někde jinde. Věřím, že ligu udržíme a budeme ji hrát i za rok," dodal.

Teplice dosud v ligovém ročníku vyhrály jen jeden zápas z devíti a na kontě mají šest porážek. Stejně jako v minulé sezoně jim patří spodní příčky v tabulce. Kučera ve funkci hlavního trenéra vydržel necelých deset měsíců.

„Od Jirky čekáme, že nám pomůže k lepším výsledkům. Výkony dosud nebyly špatné, ale nemáme body. Věřím, že s Jirkou přijde pozitivnější nálada do kabiny a snad se to projeví i na hřišti. Stejně jako pro hráče by to i pro něj pro něj mohla být odrazová trenérská štace, která by ho mohla vystřelit ještě výš. Jirka jak je jazykově vybavený, bude mít ambice odejít i do zahraničí a být úspěšný trenér," uvedl ředitel klubu Rudolf Řepka.

„Je to člověk, který pochází odsud z regionu, což je rovněž dobré. Jeho asistent bude pan Hunal, který je zase bývalý hráč Teplic. Oba mají pozitivní vztah k mužstvu a věřím, že přinesou změnu, abychom se posouvali v tabulce vpřed. Naším cílem je dostat se z pozic, které ohrožují mužstvo od sestupu," přidal závěrem předseda představenstva Pavel Šedlbauer.

FORTUNA:LIGA, 10. kolo -

1. FC Slovácko (5.) - FK Teplice (15.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Arnošt (Černý) | VAR: Adam | AVAR: Horák

Ligová bilance: 8-17-13

Poslední zápas: 2:0 (4. Kalabiška, 89. Jurečka, 12. února 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Petržela, Havlík, Sadílek, Kohút, Holzer - Jurečka. Trenér: Svědík.

Teplice: Čtvrtečka – Laňka, Krunert, Chlumecký, Vondrášek – Jukl, Knapík – Černý, Moulis, Trubač – Ledecký. Trenér: Jarošík.

Tip Deníku: 2:0