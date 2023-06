Cítí, že potřebují do mužstva říznout, posílit jej. „Chceme přivést dva až čtyři hráče, ale uvidíme, co se nám nakonec povede,“ říká v rozsáhlém rozhovoru na klubovém webu sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

Sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski při zápase Konferenční ligy. | Foto: 1. FC Slovácko

V pátém týmu FORTUNA:LIGY, který po dvou letech nebude hrát evropské poháry, nepokračuje obránce Patrik Šimko, jenž si po deseti letech strávených v Uherském Hradišti hledá nové angažmá.

Hostování končí Ondřeji Šašinkovi a Michalovi Trávníkovi, jejichž setrvání ve Slovácku je z různých důvodů velmi nepravděpodobné. Jinak tým zůstává stejný, pohromadě.

Pokračují mazáci Kadlec s Petrželou, nikam se nežene Havlík. „Chceme tým udržet maximálně pohromadě,“ uvedl Šumulikoski.

Bývalý reprezentant Severní Makedonie nyní s výkonným ředitelem Pojezným řeší posílení týmu, příchod nových akvizic.

„Bohužel jsme limitováni geografickou polohou. Hráči chtějí být ideálně v Praze, nebo v jejím okolí. Pokud sem někdo nechce, tak nemá smysl ho sem tahat na sílu,“ ví dobře „Šumi“.

Vedení Slovácka shání posily v tuzemsku, hledá také v zahraničí. Zorientovat se na trhu však není vůbec jednoduché.

„V tomto směru se to za posledních několik let velmi posunulo,“ tvrdí bývalý hráč Petrohradu, Bursasporu nebo Ispwich Town. „Dnes je vše v online prostoru,“ připomíná.

Také činovníci z Uherského Hradiště mají přístup do speciálního systému, kde mohou sledovat různé hráče. „Sledujeme třeba jeho obranné zákroky, útočné akce, nahrávky, kolik toho naběhal a další věci. Možnosti jsou, ale pak taky musíme zjišťovat jaké má charakterové vlastnosti, aby zapadl do týmu. Další věc je, že pokud je tam hráč, který nás zaujme, tak přichází na řadu souboj s jinými kluby, které samozřejmě tyto hráče taky sledují,“ přidává.

Haša přiletěl z Ameriky kvůli oslavám, pokračuje ve Skalici. O co žádá OFS?

Slovácko zaujalo již v zimě, kdy z pražské Dukly přivedlo Jihokorejce Sueng-Bin Kima. „I to je součást posunu klubu, že sledujeme hráče a pokud vidíme, že má perspektivu a kvalitu, tak ho chceme získat. Kim přišel za velmi dobrých podmínek a věřím, že pro Slovácko bude přínosem jak herně, tak i případně finančně. Je to typ hráče s velkým potenciálem a jsem přesvědčený, že až přijde ten správný čas, tak ho dokážeme i zpeněžit,“ věří Šumulikoski.

První letní posilou je brankář Milan Heča. Zkušený gólman se do Slovácka vrací po pěti letech ze Sparty.

„Myslím si, že toto je správná cesta. Vychovat si hráče, vyslat ho do světa, a pokud na konec kariéry přijde zpět, tak je to ta nejlepší varianta,“ je přesvědčený dvaačtyřicetiletý manažer.

„Na koho byste se měli spolehnout, když ne na odchovance, který váš klub zná a chce za Slovácko hrát? Takový hráč se sem nebude vracet proto, aby tady zápasy jen odchodil. Odchovanec, který se vrací, udělá pro ten klub vždycky maximum,“ ví dobře.

„Je to koloběh, který je pro klub nejlepší variantou. Vychovat hráče, zpeněžit a na konci kariéry se odchovanec vrátí a předá další zkušenosti mladým hráčům. Osobnosti v kabině, jako jsou Michal Kadlec nebo Milan Petržela, kteří s ligovým fotbalem ve Slovácku začínali a nyní tady dohrávají, to je prostě velká zkušenost pro všechny mladé hráče, kteří se od těchto hráčů můžou hodně naučit a mohou jít podobnou cestou,“ pokračuje.

Slovácko má po příchodu Heči dva zkušené a vyrovnané gólmany. Otázka je, co bude s Nguyenem, kterému padlo angažmá ve Slovanu Bratislava.

„Zatím je to otevřené,“ říká Šumulikoski. „S Filipem jsme se v zimě bavili, že chceme, aby zůstal do konce sezony, ale že v létě ho za dohodnutých podmínek pustíme, takže nyní je to na něm,“ tvrdí.

I když je nepravděpodobné, že by oba gólmani na podzim byli společně ve Slovácku, Nguyena z klubu nikdo nevyhání. „Rozhodně to není postavené tak, že musí odejít za každou cenu. Nicméně předpokládáme, že v příštích týdnech se rozhodne,“ uvedl Šumulikoski.

Vedení klubu nyní shání i asistenta trenéra. Po konci smlouvy totiž ve Slovácku skončil Josef Mucha a náhrada za něj zatím není.

„Pokud se chceme posouvat, musíme někoho přivést. Viděli jsme, jak velké realizační týmy mají kluby, se kterými jsme se konfrontovali v Konferenční lize. To je s námi něco nesrovnatelného a to jsme za poslední dobu realizační týmy rozšířili. Pokud chceme patřit do předních pater ligové tabulky, tak musíme být v tomto směru rovněž konkurenceschopní,“ ví dobře.

Slovácko se na hřišti sejde 19. června. V generálce na ligu vyzve Salzburg

Velkým tématem nejen ve Slovácku je tréninkové centrum, které v Uherském Hradiště chybí.

„Město je sice malé, ale Slovácko je již tradiční ligový klub, má jakousi tradici a je jedno, jak velké město Uherské Hradiště je. Když pominu dvouletou přestávku, tak více jak dvacet let se tu hraje první liga, takže si klub zaslouží lepší podmínky pro mládež, bez toho se neposuneme. Ve spolupráci s majitelem, městem a třeba prostřednictvím dotací musíme najít cestu, jak to vylepšit,“ má jasno Šumulikoski.

Dobře ví, že i když se každý rok nepodaří vychovat v akademii hráče pro ligu, tak lepší zázemí a podmínky pomohou talentované fotbalisty rozvíjet.

„My máme zázemí, ve kterém můžeme hráče vychovávat, ale těch míst je několik a my potřebujeme, aby to bylo víc pohromadě,“ říká.

Nyní je to tak, že některé týmy trénují v Uherském Hradišti, jiné ve Starém Městě nebo v Kunovicích. „A to je špatně,“ dodává.