I když bývalý hráč Znojma, Brna nebo Ostravy, který s rodinou žije v Uherském Hradišti a na zápas se chystá, oceňuje kvality bulharského celku a vyzdvihuje práci bývalého trenéra Georgi Ivanova, favorizuje účastníka FORTUNA:LIGY.

„Slovácko bude na dvojzápas lépe nachystané,“ myslí si. „Kluci jsou na tom lépe silově i fotbalově. Navíc, jak znám trenéra Svědíka, zvolí vhodnou taktiku. Dokáže mužstvo připravit,“ přidává.

Sukup, který patří mezi odchovance Slovácka, odešel na Balkán v létě 2016. Ve Varně strávil dva a půl roku. Za tu dobu dobře poznal bulharský fotbal i tamní prostředí.

„Za tři roky, co jsem pryč, se ale Lokomotiv hodně zkvalitnil,“ upozorňuje. „Za mého působení hrál kolem šestého, sedmého místa. Nyní patří mezi nejlepší,“ všímá si.

Klub z Plovdivu za progres vděčí především Georgimu Ivanovovi. Někdejší reprezentant vedl právě Sukupa v Černo More, nyní pracuje u konkurence coby sportovní manažer.

„Klub je finančně zajištěný, takže si může dovolit zaplatit i zahraniční hráče. Georgi se už dříve snažil vyhledávat borce z Portugalska nebo Španělska. Jelikož Bulhaři jsou takové hračičky, ví, že pro úspěch potřebuje i fotbalisty z jiných zemí, takže se to snaží nějak namíchat, skloubit, aby to fungovalo,“ vysvětluje Sukup.

„Jelikož jsem pár zápasů viděl, troufám si tvrdit, že to dělá fakt dobře. Za poslední dobu se hodně zvedli. Mně se fakt líbí,“ uvedl.

Druhý tým bulharské ligy praktikuje podobný systém jako Zlín pod trenérem Páníkem, takže hraje 3-5-2 na dva halfbeky, kteří se v případě ztráty zatáhnou a mužstvo brání v pěti lidech.

Co však většině mančaftů z jihu Evropy nevoní, je důraz a fyzická hra. „Ani v Bulharsku to nemají moc rádi,“ ví dobře.

I proto bude mít Slovácko podle Sukupa ve dvojzápase navrch. Jednoduché to ale Moravané mít nebudou. Hlavně ve venkovním duelu je čeká pořádná fuška.

V cestě za slušným výsledkem bude stát nejen zdatný protivník, ale i vedro a domácí fanoušci, kteří umí vytvořit bouřlivou atmosféru.

„Pořád je to Balkán, někdy to tam bývá fakt divoké,“ usmívá se. „I když tady je to při derby Slovácka se Zlínem taky docela vyhrocené, tam je ještě větší peklo. Hlavně když hraje Levski Sofia s CSKA Sofia nebo právě Lokomotiv Plovdiv s Botevem,“ říká.

Otázka je, kolik fanoušků se do hlediště kvůli opatřením proti šíření nákaze koronavirem nakonec dostane. „Pro Slovácko by bylo lepší, kdyby byl stadion prázdný,“ myslí si dvaatřicetiletý krajní obránce.

„Jinak stadion je docela hezký, zázemí slušné. Určitě patří v Bulharsku k těm lepším. Mně se na něm vždycky hrálo dobře,“ přidává.

Jelikož má Sukup známé v obou táborech, odvetu v rodném městě si rozhodně nenechá ujít. „Žiju asi kilometr od hřiště, půjdu se podívat,“ hlásí.

I když patří mezi odchovance Slovácka, ligu za mateřský klub nikdy nehrál. V mládeži se potkal jenom s Reinberkem, ostatní hráče zná spíš jako soupeře. V kariéře toho prošel hodně.

Z divizních Šardic zamířil do Znojma, přes Olomouc se dostal do Ostravy. V Sigmě i Baníku si připsal ligové starty. Po zahraničním angažmá v Bulharsku se vrátil zpátky na Moravu. Nosil dres Zbrojovky Brno, naposledy hrál za Blansko.

Nyní hledá nové angažmá. „Už nejsem nejmladší, fotbal chci skloubit s prací,“ dodává na závěr.