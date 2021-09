Zelinka zdůvodnil komisi svůj verdikt tak, že podle jeho názoru došlo k zásahu míče do ramene. "To ale záběry při detailnějším prozkoumání vyvrátily," poznamenal Beneš.

Komise rozhodčích vyloučila, že by šlo o přirozený pád. "Protože bránící hráč zvětšil prostor svého těla, roztáhl ruce daleko dopředu. Podle detailních záběrů mu míč zasáhl ruku v okamžiku, kdy ji má výrazně od těla a následně až po nárazu míče se ruka dostane za tělo. To už ale není otázka zda ruka ano nebo ne, tam je důležitý prvotní moment, že ruka výrazně zvětšila prostor," podotkl Beneš.

S tím souhlasil Michal Beneš, který má na FAČR na starosti VAR (videorozhodčí). "Zelinka nevyhodnotil situaci zcela přesně. Došlo tam k přestupku hraní rukou, hráč Bořil zvětšil prostor svého těla. V tom případě měl přijít zásah od videorozhodčího, neboť pro hlavního sudího Orla to byla kvůli rychlosti těžko posouditelná situace," uvedl Beneš.

"Byla to situace, která byla velmi rychlá. Dostupné záběry z vozu jsme měli až dnes," řekl dnes novinářům předseda komise sudích Radek Příhoda, podle něhož byl na vině především videorozhodčí Zelinka, který měl do utkání vstoupit a Orlovi pomoci.

K inkriminované situaci došlo v 50. minutě utkání za stavu 1:0 pro Slavii, kdy Slovácko mohlo vyrovnat po rychlém brejku a střele Václava Jurečky. Tu zastavil za překonaným brankářem Alešem Mandousem padající Bořil, a zabránil tak možnému gólu. Podle detailnějších záběrů z přenosového vozu však roztáhl ruce a míč jej následně zasáhl do oblasti pod rameno. Slavia v utkání zvítězila 2:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.