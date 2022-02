„Je to jeden z důležitých hráčů našeho klubu, na druhé straně my jsme 1. FC Slovácko. Stále s ním jednáme o prodloužení kontraktu, k dohodě ale zatím nedošlo. Jinak jsou to interní věci, ven nic dalšího pouštět nebudeme,“ prohlásil na tradiční tiskové konferenci před startem jarních odvet ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Zda autor deseti letošních ligových branek zůstává v Uherském Hradišti útočníkem číslo jedna, nebo ve druhé polovině sezony dostanou více prostoru Vecheta se Šašinkou či Ciciliou, není až tak úplně jasné.

„Všichni útočníci hrají o svůj post. Nemáme jedničku, dvojku ani trojku. Rozhodovat bude nejen výkonnost v ligových zápasech, ale i v tréninku. taky bude záležet na soupeři, jak se nám kdo hodí do způsobu hry,“ prohlásil Svědík.

V generálce ale odehrál největší porci minut právě Jurečka, takže se dá očekávat, že také v neděli proti Pardubicím vyběhne v základní sestavě.

Svůj prostor ale jistě dostane i talentovaný forvard Vecheta, z jehož hostování ve druhé lize sešlo. „Nepustili jsme ho i proto, že má školu a letos dělá maturitu,“ vysvětluje kouč.

Kohút před startem jara: Na kluky z Pardubic se těším, ale chci tři body

Zatímco mládežnický reprezentant už se sžil s dospělým fotbalem a přivykl si na ligové tempo, Šašinka se po návratu z Ostravy stále nedostal do optimální formy a herně se spíše trápí.

„Uvidíme, jak se s tím Šáša popere. V přípravě to měl těžké, zápasů nebylo tolik. Rozhodující bude ligové utkání. Bude záležet jen na něm, zda příležitost, kterou dostane, chytí za pačesy. My budeme jenom doufat, že jeho výkonnost půjde nahoru,“ uvedl Svědík.

Sestava čtvrtého týmu FORTUNA:LIGY se oproti podzimu nijak zvlášť nebude.

Stabilizovaný tým nedoznal přes zimu žádných zásadních změn.

Už před začátkem přípravy Slovácko opustili záložníci Jan Navrátil (Olomouc) a Daniel Mareček (Bohemians 1905), náhradní gólman Bajza zase hostuje v Karviné.

Novou dvojkou se stal zkušený odchovanec Fryšták, který se domů vrátil ze slovenského Trenčína.

Na poslední chvíli přišel ještě ruský záložník Vladislav Ljovin, jenž na podzim působil v Bohemians.

Trenér Svědík odchovance Dynama Moskva dobře zná ze společného působení v Jihlavě. „Není to nová věc. S ředitelem Pojezným i Šumim (Šumulikoski – pozn. red.) jsme o něm mluvili už dřív, tentokrát se nám to ale podařilo realizovat. Potřebovali jsme nějakého hráče do středu zálohy, byl to jeden z úkolů,“ říká.

Slovácko angažovalo záložníka Ljovina. Je to bojovník, vyzdvihuje Šumulikoski

Zahraniční akvizice ale výraznější prostor dostane až později.

Celý zápas ještě nezvládne odehrát. „V přípravě netrénoval s žádným mužstvem, připravoval se sám. Chvíli mu potrvá, než si zvykne na týmové pojetí. Ale je to velice inteligentní a pracovitý hráč, který bez problému zapadne do mančaftu. Nyní je ale platný jen na určitý úsek hry,“ říká Svědík, který by uvítal ještě hráče na křídlo.

„Pracujeme na tom. Doufám, že se nám ještě jeden příchod povede dotáhnout. Mohlo by se nám to podařit v průběhu čtrnácti dnů,“ věří.