Po třech ligových zápasech, ve kterých vyšel gólově naprázdno, zase prokázal svoje schopnosti a nekompromisně udeřil. Útočník Slovácka Václav Jurečka ve 43. minutě po nákopu krajního beka Reinberka přetlačil stopera Štetinu a pohotově propálil Nitu.

Útočník Slovácka Václav Jurečka (v bílém dresu) při zápase se Spartou. | Foto: Jan Zahnaš

„Byl to nápad shůry, trošku štěstí. Nečekal jsem, že to tak dobře trefím,“ usmíval se jeden z hrdinů nedělního šlágru, který v souboji nachytal nepřipraveného urostlého sparťanského zadáka. „Věděl jsem, že má žlutou kartu, že do souboje nepůjde tak razantně, čehož jsem využil,“ říká. „Jinak Štetina tam ve druhém poločase měl ještě několik hraničních zákroků, kdy hrál i loktem. Klidně jsme mohli dohrávat v přesile,“ míní.