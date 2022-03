„Zápas měl skvělou atmosféru, škoda že utkání nebylo okořeněné brankami,“ povzdechl si kouč Slovácka Martin Svědík.

Bývalý útočník Baníku, který ve slavném klubu působil i coby trenér, nerozhodný výsledek bral, ale po domácím zakolísání u něj přeci jen převažovalo menší zklamání.

„Bod je dobrý v tom, že nám Baník neutekl, ale podle průběhu je to ztráta dvou bodů,“ míní.

Svědík svoje mužstvo chválil za obrannou práci, naopak k ofenzivě měl již poněkolikáté oprávněné výhrady.

„Celý druhý poločas se odvíjel v naší územní převaze, nicméně zápasy se rozhodují v šestnáctce. My jsme se do ní sice několikrát dostali, ale byli jsme v ní nepřesní a nedůrazní. Nebyli jsme schopni to dohrát,“ štve pardubického rodáka.

Už v úvodní části měli vedoucí gól na kopačce Reinberk se Sadílkem, skóre se však neměnilo. „Hráči by si měli uvědomit, že nemůžeme být závislý na jednom střelci,“ prohlásil Svědík.

Vytvořili jsme si víc šancí. Zklamala nás koncovka, hodnotil remízu Daníček

Celek z Uherského Hradiště letos táhne Václav Jurečka. Autor dvanácti branek vyšel proti Ostravě střelecky naprázdno, opavského odchovance jiní borci nenahradili.

„A to je právě největší rozdíl oproti minulé sezoně, kdy se o branky dělilo více hráčů. V tomto má rezervy celé mužstvo,“ tvrdí Svědík.

Jinak ale třeba útočníka Ciciliu, který znovu nastoupil od první minuty, za výkon v poli chválil.

„Podal výborný výkon, rozehrál se,“ uvedl. „Bohužel v šestnáctce měl tři důležité věci a nevyřešil je,“ štve domácího kouče. „Přitom já potřebuji, aby zkazil třeba tři balony v poli, ale dal gól,“ vysvětluje.

Podle Svědíka místy žalostné řešení finální fáze jenom dokresluje (ne)kvalitu v zakončení. „Rozhodují detail a kvalita hráče. Na druhé straně Ostravu podržel Laštůvka. Je potřeba ho pochválit, pomohl Baníku k nule,“ má jasno.

Podívejte se: Slovácko hrálo s Ostravou bez branek. Bylo téměř vyprodáno

Zatímco hostující opora v bráně nechyběla, jednička Slovácka Nguyen do hry nezasáhla. Za domácí chytal Fryšták.

„Filip má nějaký problém, který jej nepustil do branky. Snad bude co nejdříve v pořádku, ale časový horizont vám neřeknu, protože ho nevím,“ uvedl.

Lepší je stav Kadlece i Kohúta. Oba začínají běhat, za dva týdny by mohly být zpátky. „Hlavně u Káci to ale nechceme uspěchat,“ dodává.