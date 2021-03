Devatenáctiletý mladík ve čtvrtek parádní ranou k tyči pojistil triumf Slavie proti Leicesteru, před měsícem řádil ve Zlíně, kde v dohrávce motal nešťastného mladíka Slováka, navíc se blýskl výstavní trefou do šibenice.

Zářit začal už ale dřív.

Dravý Afričan, který si první start ve FORTUNA:LIZE připsal loni na konci září paradoxně proti Slovácku, zatím v české nejvyšší soutěži odehrál jenom třináct utkání, ve kterých zaznamenal jedenáct branek.

V dalších gólech se mu pokusí zabránit právě Kalabiška. „Na pozici obránce už jsem se adaptoval a myslím si, že jsem bránění zlepšil. Musím jen někdy krotit choutky, protože mě to při určitých situacích táhne dopředu a zároveň musím myslet na to, abych nechyběl vzadu. Zrovna v Jablonci jsem se nechal unést hrou a byla z toho nepříjemná příležitost pro domácí, ale naštěstí jsme to zvládli,“ oddechl si nejlepší střelec slovenské ligy.

Sešívaní ale umí využít nabídnuté šance, potrestat chybu protivníka. Slovácko má za sebou sice úspěšnou sérii, dlouhé období bez porážky, ale nyní se střetne s nejtěžším protivníkem. Ligovým lídrem, osmifinalistou Evropské ligy. „Slavia nás rozhodně nepodcení, na to jsme moc vysoko,“ říká bývalý hráč Mladé Boleslavi, Brna, Příbrami nebo Karviné.

„Myslím si ale, že sestavu trochu prostřídají, ale i tak s jejich šíří kádru to nebude nic snadného, protože tam mají kvalitu. My ale taky máme formu, tak si to rozdáme na férovku a nějak to dopadne,“ přidává s úsměvem.

Nejen Kalabiška ví, že celek z Uherského Hradiště narazí na silný kalibr. Vždyť Pražané v lize naposledy prohráli téměř na den přesně před rokem 0:2 právě na Slovácku.

Od té doby v nejvyšší soutěži bodovali ve 32 utkáních za sebou a už jen čtyři zápasy jí chybí k vyrovnaní vlastního rekordu.

Vršovický celek může nejméně na čas zvýšit stávající osmibodový náskok na druhou Spartu, která má kvůli koronaviru odloženy dva ligové duely.

„Slavia je nejlepší tým v Česku, má i formu, přeci jen postoupit přes Leicester je velká věc,“ vyzdvihuje čtvrteční triumf i úspěch soupeře Kalabiška.

Přednosti protivníka dobře zná. „Jsou nebezpeční ze hry a skvěle mají zvládnuté i standardní situace. Do toho jsou běhaví, fotbaloví, prostě na českou ligu jsou na top úrovni. Pokud chceme uspět, tak to musíme ustát a snažit se jim vyrovnat v agresivitě, běhání a snad se nám podaří nějaká ta nadstavba,“ věří.

Slovácko se nemusí zvučného favorita bát. Stejně jako nedělní soupeř má taky výtečnou formu. Po středeční výhře v Jablonci 3:0 si upevnilo třetí pozici, nahání druhou Spartu, která musela kvůli nákaze v týmu do karantény.

Svědíkův tým ví, jak chutná výhra nad Slavií. Loni v březnu sešívané přetlačil 2:0. Tehdy ale měli domácí borci v zádech podporu zaplněného hlediště. Utkání v Uherském Hradišti sledovalo7032 diváků, od té doby už se FORTUNA:LIGY hraje v omezeném režimu a na stadion smí jenom „vyvolení“. „Je to fakt velká škoda, protože teď by si to určitě lidi užívali,“ ví dovře zkušený fotbalista.

Nedělní atraktivní duel by byl zřejmě vyprodaný, takový šlágr by si za příznivého počasí nechal ujít málokdo. „Je to vlastně rok a už jsem skoro zapomněl, jak ten fotbal s diváky vypadá. Když nad tím přemýšlím, tak teď už mi ten prázdný stadion při zápasech ani nepřijde divný, což je tedy strašné,“ kroutí hlavou Kalabiška.

Utkání 21. kola FORTUNA:LIGY se hraje v neděli 28. února od šestnácti hodin.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl