Zkušený fotbalista si totiž ve šlágru 21. kola FORTUNA:LIGY poranil postranní vazy v koleně, kvůli kterým vynechal i páteční pohárový duel v Mladé Boleslavi.

„Je to takové složitější. Každým dnem se to sice lepší, ale pořád nemůžu kopnout do balonu, což je nehorší,“ smutní opora Slovácka.

I když někdejší reprezentant normálně běhá a cvičí, poraněné vazy mu nedovolují opřít se do míče. Přihrát ani vystřelit, což je pro fotbalistu pořádný zádrhel, velká komplikace.

„Na pořádný kop to není,“ povzdechne si.

Kadlec i tak dělá všechno proto, aby se dal do sobotního zápasu v Opavě zdravotně do kupy a mužstvu na slezské půdě pomohl.

Nad jeho startem se ale dál vznáší velký otazník. „Uvidíme. Snad se to do víkendu zlepší,“ doufá.

Jak moc týmu z Uherského Hradiště schází, ukázalo osmifinále MOL Cupu. Fotbalisté Slovácka podlehli Mladé Boleslavi 2:4 v prodloužení a s celostátní soutěží se rozloučili.

Bývalý hráč Sparty, Leverkusenu a tureckého Fenerbahce sledoval utkání doma v televizi. Vyřazení jej i vzhledem k vývoji střetnutí mrzelo.

„Po tom průběhu je porážky obrovská škoda, zápas byl velmi dobře rozehraný. Pokud bychom šest minut před koncem neinkasovali branku, zápas bychom zvládli,“ ví dobře.

„V prodloužení už to měli kluci složité. Po té dlouhé přestávce nám rychleji docházejí síly. Někteří toho měli plné brýle,“ všiml si.

Nyní se tak Svědíkův tým může plně koncentrovat na ligu. „Ale to, že jsme vypadli, jako nějakou výhodu neberu,“ tvrdí.

„Už na podzim jsme ukázali, že nám náročný program nevadí, že zvládneme hrát co tři dny,“ přidává.

Navíc Slovácko bralo MOL Cup jako zkratku do pohárové Evropy. „Pořád platí, že v této zvláštní sezoně chceme dosáhnout něčeho mimořádného a přes domácí pohár vedla nejrychlejší cesta. Bohužel nám to i kvůli covidu nevyšlo. Na čtrnáct dnů jsme vypadli z rytmu. Uvidíme, jak nám to půjde dál,“ uvedl.

O nadcházejícím prodlouženém velikonočním víkendu čeká celek z Uherského Hradiště těžká venkovní šichta v Opavě, která na jaře bojuje o záchranu nejvyšší soutěže.

Slovácko bude v sobotním duelu velkým favoritem, Slezané se však v domácím prostředí budou rvát.

„Soupeř hraje o bytí a nebytí. Určitě předvádí lepší fotbal než na jaké pozici se nyní nachází. Nebude to nic jednoduchého. I minulý rok jsme tam pouze remizovali,“ připomíná nevydařený duel.

Oba týmy tak mají o motivaci postaráno. „Opava hraje o všechno, my chceme zůstat čtvrtí,“ dodává.