Jelikož zkušený třicetiletý obránce nechtěl nic podcenit, dal si na chvíli pauzu a vynechal i minulé utkání v Teplicích. Nyní už je mostecký rodák fit a znovu se hlásí trenérovi Svědíkovi do služby.

„Nechtěl jsem, aby se to ještě nezhoršilo. Už je to ale lepší a jsem připravený jít do zápasu,“ uvedl na klubovém webu spolehlivý zadák.

Dlouhou pauzu bez zápasu využil Hofmann k dohnání tréninkového manka i kondice.

„Je pravda, že jsem mohl dotrénovat výpadek z týdnu před Teplicemi, kdy jsem kvůli zranění s kluky nebyl, ale pro tým je určitě škoda, že se doma nehrálo,“ uvedl.

Slovácko si na poslední Příbram po výborném vstupu do sezony věřilo. Kvůli nákaze v týmu soupeře bylo ale utkání čtvrtého kola FORTUNA:LIGY odloženo.

„Mohli jsme mít o nějaké body víc a mohlo se nám na Slavii jít líp,“ ví dobře Hofmann.

„Ale pořád se zápas s Příbramí musí odehrát, takže ty body tam leží. Je jen škoda, že jsme vypadli ze zápasového tempa, protože vstup do soutěže nám vyšel,“ přidává.

Zatímco Moravané měli v poslední době více času na trénink i přípravu na ligové duely, Slávisté dali domácí soutěž na chvíli stranou a věnovali se hlavně předkolu Ligy mistrů a prvnímu utkání s dánským Midtjyllandem.

„Je to mezi jejich dvojzápasem o Ligu mistrů, takže taky toho mají asi dost, jak v nohách, tak i v hlavách, ale pořád mají tak široký kádr, že to bude rozhodně těžký zápas,“ ví dobře Hofmann.

Také vysoký obránce v televizi sledoval bezbrankovou plichtu.

„Utkání Slavie proti Midtjyllandu nám trošku ukázalo, jak na to, tak uvidíme, zda to přeneseme i do hry. Musíme se na ně dobře připravit. Bude to boj,“ uvědomuje si.

I když zápas na půdě úřadujícího mistra jistě bude mít náboj, v ochozech stadionu to rozhodně až tolik vřít nebude. V týdnu se totiž zase zpřísnila pravidla o počtu diváků, a tak zatímco v posledním zápase bylo v Edenu téměř deset tisíc diváků, tak v sobotu bude na stadionu jenom pětina lidí z tohoto počtu.

„Utkání přijde o celkovou atmosféru, což je určitě škoda. Na druhé straně negativní vliv by to mohlo mít právě pro Slavii, která nebude mít v takové míře podporu na jakou jsou v domácím prostředí zvyklí,“ myslí si Hofmann.

Utkání 5. kola FORTUNA:LIGY mezi Slavií Praha a Slováckem začíná v Sinobo Stadium v sobotu 26. září od devatenácti hodin.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl