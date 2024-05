(ROZHOVOR/ Slovácko sahalo ve Štruncových sadech po bodu. Ještě v nastavení svítily na světelné tabuli dvě dvojky. Všechno se zlomilo v samém závěru. Nejprve spadl míč na ruku Hofmanna, po zkoumání u videa ukázal hlavní arbitr na penaltu, z které Slovácko inkasovalo.

Zkušený stoper fotbalistů Slovácka Stanislav Hofmann. | Foto: 1. FC Slovácko

„Byl jsem ve výskoku, takže ruce jsem u těla neměl, tak nemůžete skákat. Mluvil jsem o tom s rozhodčím, on se mi omlouval, že to bylo sice z blízka, ale že to musel písknout,“ popisoval klíčový moment zápasu Stanislav Hofmann. Čtvrtý gól přidala Viktoria v poslední minutě šestiminutového nastavení.

V první půlce nedal Juroška stoprocentní šanci, za chvíli nato jste inkasovali. Byly to klíčové momenty?

Místo abychom vedli, tak jsme za chvilku prohrávali, což bylo nepříjemné. Bylo to umocněné ještě tím, že jsme inkasovali gól v závěru, a ještě ze standardky. Úplně dětinsky jsme tam nechali volný prostor, hráč Plzně hlavičkoval, ani nemusel vyskočit. To byly zásadní momenty, neproměněná šance v prvním poločase a gól do šatny. Na druhou stranu jsme se ve druhé půlce vrátili proměněnou penaltou do zápasu. Mohli jsme si alespoň ten bod odvést. Rozhodla to penalta v nastavení.

Začátek nebyl z vaší strany špatný. Souhlasíte?

Prvních pár minut jsme začali docela dobře, pak jsme lehce ztratili balon a dostali první gól. Dostali jsme se pod tlak, až do našeho gólu to byly takové těžké chvilky. Myslím si, že jsme hráli odvážně, snažili jsme se hrát fotbal, nějaké šance jsme přežili. Ve druhém poločase se nám podařilo vyrovnat. Rozhodla to penalta v nastavení.

Jak byste popsal váš penaltový souboj ve vápně s Tomášem Chorým? Bylo to podle vás na penaltu?

Z mého pohledu tam byl dlouhý balon na zadní tyč. O Chorasovi (Chorém) za mnou jsem věděl. Dostali jsme se do souboje, cítil jsem jeho ruku někde na mojí hlavě. Po pravdě ani nevím, kam mě balon do ruky trefil. Byl jsem ve výskoku, takže ruce jsem dole u těla neměl, tak nejde skákat. Mluvil jsem o tom s rozhodčím. Omlouval se mi, že to bylo sice z blízka, ale že to musí písknout.

Tušil jste, že z toho bude penalta?

Nevím, jak se to posuzuje. Když jdu do souboje a balon mě trefí z metru do lokte, tak nevím, co se s tím dá dělat. Ve vzduchu a v souboji ruce dole nemáme, takže je s tím složité něco dělat. Byl to pro nás strašně nepříjemný moment.

Odstoupil Vlastimil Daníček, bylo to velká změna v organizaci hry?

Už o poločase měl Vlasta bolesti, trošku jsme s tím počítali. Trenér posunul Holciho (Holzera) na stopera, spíš to bylo nové pro něho. Myslím, že to zvládl dobře. Tohle nebyl problém, přišel Chorý a byli jsme na něj dva hlavičkáři, nějak jsme to uhrávali. Asi i kdyby hrál Vlasta, tak by ta penalta byla asi také.

Proti Viktorce jste neprohráli čtyři zápasy, daří se vám. Jaká byla tentokrát taktika?

Chtěli jsme hrát po zemi, mezi řady. Věděli jsme, že se to proti Plzni dá hrát. Chodí ostře do presinku, ale mezery ve hře měli, dařilo se nám balony prostrkávat do ofenzivy Někde nás sráželi naše ztráty. Z takové taktiky někdy ztráty přijdou. Úplně jsme nezalezli, i od nás to mělo nějaké parametry. O to víc mě mrzí ten závěr, odjíždíme s prázdnou.