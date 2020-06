Na konci první půle se v přerušené hře neovládl, strčil do domácího útočníka Jana Kuchty a ještě před přestávkou musel ze hřiště. „Beru to na sebe. Byla to moje chyba, že jsem se nechal vyprovokovat,“ uvedl v rozhovoru na klubovém webu někdejší reprezentant.

Bývalý hráč Sparty, Leverkusenu nebo tureckého Fenerbahce oslabil svůj tým krátce po sporné penaltě, které předcházel souboj Jurošky s Kuchtou.

A právě důrazný liberecký forvard o chvíli později atakoval Kadlece. Hostující zadák neukočíroval emoce, v přerušené hře zbytečně strčil do soupeře, který teatrálně padl k zemi.

„Samozřejmě jsem to měl ustát,“ uvědomuje si zpětně Kadlec.

„Když ale Kuchta dal jednou loket Hofimu (Hofmann – pozn. red.), pak zezadu sestřelil mě a v dalším souboji nešel do balonu, ale zase do mě a rozhodčí to neřešil důrazně, tak jsem se na něj rozběhl a neubrzdil to,“ popisuje klíčový moment emotivního duelu.

„Dotkl jsem se jej břichem, on se skácel a simuloval na zemi, jako bych mu urazil hlavu. Paradoxem je, že hlavní rozhodčí původně vytahoval žlutou kartu, což by bylo v pořádku, ale pak ji vyměnil za červenou. Zřejmě mu opět poradil pomezní Kříž,“ přidává trpce syn vicemistra Evropy z roku 1996.

Naštvaný však nebyl pouze na nepřesné sudí, ale i na útočníka Kuchtu. Slávistický odchovanec, jenž půl roku působil také v Uherském Hradišti, se v zápase dopustil hned několik útočných faulů, za které nebyl vůbec napomínán.

„Vím, že má takový styl. Do mě podobně zajížděl už v pohárovém zápase u nás, kdy mně prošlápl kotník. V zahraničí se podobný herní styl netoleruje. A pokud chce Kuchta postavit svoji fotbalovou budoucnost na takovém stylu, tak v zahraničí by velmi rychle narazil. Ale znovu opakuji je to obecnější problém naší ligy. Není to jen o něm,“ říká Kadlec.

Přitom s důraznou hrou problémy nikdy neměl.

„Rozumím tomu, když do nás útočníci jdou v soubojích ve snaze získat míč. Něco úplně jiného ale je, když do nás jdou kolikrát zezadu loktem ve chvíli, kdy míč máme pod kontrolou a oni nás nelogicky dohrávají. Rozhodčí jim takové zákroky tolerují a jasně je netrestají. Přitom v takovém případě je samozřejmě i větší riziko zranění. Takový způsob rozhodování nechrání obránce,“ říká Kadlec.

Zatímco opora Slovácka byla v české nejvyšší soutěži vyloučená vůbec poprvé, při angažmá v zahraničí obdržel hned dvě červené karty.

„První byla za zákrok na Götzeho a druhá po dvou žlutých,“ vybavuje si.

V letošní sezoně FORTUNA:LIGY byl zkušený zadák napomínám už sedmkrát. Na konci ročníku si tak bude muset dávat velký pozor, aby nevyfasoval osmou a nestál další dva zápasy.

„Uvidím, jak celou situaci vyhodnotí disciplinární komise, se kterou jsem nikdy neměl problém. Věřím, že se na to podívá objektivně a přihlédne i k tomu, že to byl u mě skutečně úlet,“ dodává.