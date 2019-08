Před zápasem proti mužstvu od řeky Litavky, ale první jmenovaný varuje.

„Poučili jsme se z utkání proti Budějovicím. Doufám, že si to každý hráč vezme do hlavy a bude to vidět,“ narážel Stanislav Hofmann na domácí porážku s nováček soutěže.

Je pro vás velké plus na psychiku, že po Spartě jste dokázali vyhrát i v Plzni?

Plus to je, ale po Spartě jsme další zápas doma absolutně nezvládli. Proti Budějovicím jsme hráli špatně. Teď je to v té rovině, že si to uvědomujeme. Doufám, že v sobotu to bude od nás úplně jiný zápas. Nedopustíme to, abychom domácí utkání po tak velké výhře zase nezvládli.

Přesně o tom se také mluvilo po výhře na Spartě a doma se proti Budějovicím prohrálo. Jaký tedy bude recept na to, aby se podobná situace neopakovala?

V naší lize může prohrát každý s každým, ale nemůže to vypadat tak, jako náš zápas s Budějkama. Tam jsme si mysleli, že je lehce přehrajeme, dáme tři góly a jdeme domů. Tak to nefunguje. Budeme muset o hodně víc běhat, bojovat, být víc agresivní. Bez toho to nejde. Doufám, že si to každý dá do hlavy a bude to v sobotu vidět.

Příbram v uplynulém kole celkem lehce přehrála Budějovice. Překvapil vás ten výsledek?

Příbram doma umí dělat body, takže žádné extra překvapení to pro mě nebylo.

Slovácko s Příbramí vyhrálo sedm zápasů v řadě. Víte o té bilanci?

Vím, že se nám proti Příbrami daří, ale takto podrobně to nesleduji. Je pravda, že je porážíme a zápasy proti nim zvládáme, ale po výhře v Plzni musíme doma ještě tři body potvrdit.

Dostal mančaft za výhru v Plzni nějakou mimořádnou odměnu?

Po zápase jsme dostali den volna, to nebylo v plánu. Alespoň něco.

Slovácko občas nějaký bod proti Viktorce urve. Tušil jste, že by to mohlo být tentokrát na výhru?

Věděli jsme, že Plzeň není v ideální formě, čekal jsem trošku podobný zápase jako na Spartě, Věřil jsem, že tam můžeme něco udělat. To se povedlo dokonale.

Bylo to hodně o Milanu Petrželovi, který se v zápase loučil s Viktorkou a s plzeňskými fanoušky?

Určitě, věděli jsme, že se s ním chtějí loučit. Bylo to pro něho specifické utkání. Nevím, jestli měl stejnou radost jako my, když se vyhrálo. Měl asi problémy s tím, že se loučil s fanoušky a klubem, kde dlouho působil. Byl to víceméně jeho zápas. Byl tam dlouho a měl tam velké úspěchy. Bylo vidět, že ho měli v klubu strašně rádi.

Ve stoperské dvojici nastupujete s Michalem Kadlecem. Uplynulé dva zápasy jste odehráli s nulou vzadu, takže spokojenost?

Už jsme spolu hráli bohužel také v Jablonci. (směje se)

A dostali jste šest branek. Ten zápas se moc nepovedl, že?

Byl to specifický zápas. Asi se to občas stane. Byli jsme v blbém rozpoložení. Pár hráčů nebylo úplně zdravých, postupně se to sešlo tak, že jsme v závěru odpadávali. Byla z toho bramboračka. Od Jablonce se obrana zlepšila, nakonec vidíme, že každý zápas může být k něčemu dobrý. Co se týká Michala, tak se s ním hraje výborně. Je to zkušený levák, má to po noze, což je výhoda

Po pěti kolech máte devět bodů, je to stejně jako v loňském roce. Jak hodnotíte vstup do sezony?

Bodově je vstup docela dobrý, asi každého mrzí ta prohra s nováčkem z Budějovic. Ono to teď zase tolik neznamená. Loni jsme po dobrém startu nezvládli dalších sedm zápasů a byli dokonce poslední. Věřím, že podobnou série nám trenér nedovolí. Musíme se na každý zápas dívat samostatně.

Ale loni jste nevyhráli na Spartě a v Plzni …

To je pravda, to čekal asi málokdo. Teď to chceme využít a vyhrávat doma zápasy jaký bude proti Příbrami. Chce to prostě potvrzovat ty výsledky z venku.

V hledišti je na každém zápase vaše manželka se synkem. Je to vaše největší fanynka?

Chodí hlavně kvůli malého. Baví ho atmosféra, fandí a nejraději má děkovačku s fanoušky. Manželka už fotbalu trošku rozumí, ze začátku to bylo horší. Moje zápasy prožívá hodně, jinak to není nic extra. Jsem za to rád, protože doma se nechci jenom o fotbale.