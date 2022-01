Klub z hlavního města Slovinska byl jednoznačně lepším týmem. Defenzíva Slovácka inkasovala tři branky, pod druhý gól se výrazně podepsal právě Hofmann. „Nechal jsem balon propadnout za sebe. To by se stávat nemělo, byla to jednoznačně moje hrubka,“ sportovně přiznal svoji chybu rodák z Bečova u Mostu.

Třetí tým slovinské ligy ovládl hlavně první poločas. Jaké je vaše hodnocení?

Hodnotit první půlku je strašně těžké. Tam nebylo skoro nic dobře, naše hra byla hrozná. Nic nám nefungovalo, prakticky jsme nevystřelili na bránu. Po přestávce jste se zvedli, ale na korigování výsledku to nestačilo. Druhou půlku se hodně lidí vyměnilo, přišly i nějaké šance, už to bylo o něco lepší. Bohužel jsme zápas nezkorigovali a ještě jsme z brejku dostali gól. Zápas nám nevyšel, bylo to pro nás velké varování, tak to v lize nepůjde. Na druhou stranu je dobře, že to přišlo v přípravě. Musíme se z toho poučit a připravovat se dál.

Zdálo se, že první branku jste dostali z hranice ofsajdu. Jak jste to viděl?

To vůbec nevím, měl jsem hráče z druhé strany. Těžko říct, neviděl jsem to.

U druhé branky jste neodhadnul odskok balonu?Myslím, že jsem ho odhadl, ale nechal jsem balon propadnout za sebe. Byla to moje individuální chyba. To by se stávat nemělo, byla to jednoznačně moje hrubka. Trenér byl po zápase oprávněně dost naštvaný. Myslím, že k nějakému hodnocení ještě přijde.

Nastoupil jste po zranění, které jste si přivodil v prvním přípravném zápase. Co přesně se stalo?

Na umělce jsem špatně došlápl a byl z toho výron v kotníku. V přípravě jsem měl pár dní výpadek, ve hře to bylo znát, nebyl jsem spokojený. Jsem rád, že už jsem zdravý, po kondiční stránce se cítím dobře. Věřím, že už to půjde jenom líp.

Stoper Slovácka Stanislav Hofmann na soustředění v chorvatském Umagu.Zdroj: 1. FC Slovácko

Na herním soustředění v Chorvatsku jste už druhý týden. Jak to prožíváte?

Po pravdě, už bych jel po týdnu domů. To by úplně stačilo. Na druhou víme, jaké je u nás doma počasí. Tady sice není nějaké velké teplo, je tu také zimní období, ale jsme na přírodní trávě.

Aplikace počasí ukazovala v Umagu něco kolem šesti stupňů. Jak vypadají terény?

Terén je tvrdý, ráno jsou přízemní mrazíky, chodí se normálně v čepicích a rukavicích. Tráva je tvrdá, zmrzlá, není to optimální, ale určitě lepší než na umělce.

Takže moře moc na koupání není, že?

Pro otužilce je. Chodím se otužovat i doma, takže jsem tam vlezl. Je to docela výhoda, že si tam můžete po tréninku odskočit.

Otužujete se i s manželkou?

To ne, žena vůbec. Ta se pomalu nekoupe v moři ani na dovolené.

Dřív se v zimním přestávce nabírala kondice na běžkách. Vás si do Slovácka přivedl trenér Soukup, který byl velký propagátor běžkování. Zažil jste to?

Přivedl si mě, to je pravda, ale přišel jsem až v létě. Pan Soukup po třech podzimních kolech ve Slovácku skončil, takže jsem to nezažil. Po pravdě jsem to nezažil nikdy, ani v dorostu. Nikdy jsem neměl trenéra, který by to nějak preferoval. Myslím, že lepší je být na soustředění v Turecku nebo Chorvatsku jako běhat po horách.

Příští víkend začíná jarní část ligy. Do odvet jdete ze čtvrtého místa. Jaké máte cíle pro jaro?

Udržet pozici, kterou máme. Všichni vidí, že se Baník na nás dotahuje nebo téměř dotáhl. Bude to boj, máme před sebou těžké zápasy, ale chceme se určitě udržet na čtvrtém místě. Uvidíme, co nám nabídne skupina o titul. Nepřipouštíme si, že bychom měli hrát něco jiného než skupinu o titul.

Pojďme ještě k vám, jste ve Slovácku do léta. Už jste mluvil s vedením klubu o další spolupráci?

Teď to nechme být, nechci o tom mluvit.