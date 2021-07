„Je důležité, že jsme to zvládli a zvítězili,“ uvedl trenér brankářů Slovácka Luboš Přibyl. Člena realizačního týmu potěšilo také čisté konto. „Soupeř měl tři dobré přiležitosti, při kterých nás podržel brankář Nguyen,“ vyzdvihl výkon gólmana Přibyl.

Ve hře ale našel i nedostatky. „Bylo vidět, že jsme pořád v náročné přípravě. Někdy jsme zbytečně ztráceli míče. Jeho získání nás stálo hodně sil,“ řekl.

Vzadu si velmi dobře počínal uzdravený stoper Stanislav Hofmann, jenž ve druhém poločas odvrátil míč před brankovou čarou.

„Bylo tam hodně hráčů, protože se všichni vytáhli dopředu. Jeden z nich přehazoval Bajziče, tak jsem jej zajišťoval. Bylo štěstí, že jsem na to dosáhl,“ oddechl si zkušený zadák.

Také mostecký rodák toho měl po pátečním utkání dost. „Byl to náročný zápas, dobrá prověrka. Hrozné počasí, technický a fotbalový soupeř. Bylo to trošku jiné než některé zápasy v lize. Myslím, že nás to dobře připravilo na bulharský tým. Lokomotiv Plovdiv asi bude hrát podobným stylem. Jsem rád, že jsme udrželi nulu a dali jeden gól. Cenné vítězství pro nás,“ má jasno Hofmann.

Jednatřicetiletý obránce odehrál teprve druhý zápas v přípravě. „Měl jsem stehy na kotníku, takže se čekalo, až se to zahojí a stehy vyndají,“ vysvětluje svoje předcházející absence.

„Ale byl jsem pořád v tréninku, normálně běhal. Teď jsem rád, že už konečně mohu i do zápasu,“ dodal.

Další utkání sehrají fotbalisté Slovácka ve Slovinsku už v pondělí, kdy vyzvou maďarský celek Nyíregyháza Spartacus FC.