Start do jara vyšel svěřencům kouče Martina Svědíka na výbornou, zítra by měli tři body ze Zlína potvrdit doma proti Karviné.

„Jsou hodně namočení, budou počítat každý bod. Chce to dát rychlou branku, aby Karviná otevřela hru,“ plánuje Stanislav Hofmann.

Zítra vás čeká Karviná, proti tomuto soupeři to nebývá moc hezká podívaná…

Vždycky zalezou za půlku a snaží se ubránit nulu, podle toho také každý zápas s nimi vypadá. Pokud nedáme rychlý gól, což jsme s nimi nikdy nedali, tak je to potom o dobývání jejich defenzivy. Mají nového trenéra, tak třeba budou chtít hrát trošku fotbal, doufám, že to tak bude. Co jsem viděl jejich sestavu, tak Karviná bude hodně nepříjemný soupeř.

Myslíte, že podle jmen nepatří na předposlední místo tabulky?

Když to vezmu, že v útoku mají šikovného Ba Loua z Pobřeží slonoviny, dál je tam Tomáš Wagner, ten je hodně nepříjemný, a v záloze to diriguje Lukáš Budínský. To je také výborný fotbalista. Tito tři hráči dokážou rozhodnout zápas, musíme se na ně zaměřit.

Karviná je hodně namočená, asi s žádnou velkou ofenzivní taktikou nepřijede. Souhlasíte?

Jsou předposlední a budou počítat každý bod, takže si myslím, že s remízou budou spokojení. Na nás je, abychom dali rychlou branku a donutili je otevřít hru. Musíme si dát bacha na standardky a na rychlé protiútoky.

Myslíte, že pokud porazíte Karvinou, tak už se dá mluvit o záchraně?

To rozhodně ne. Vzhledem k tomu, že po třicátém kole budou ještě další zápasy ve skupině, tak záchrana určitě jistá nebude. My se hlavně chceme a musíme vyhnout skupině, která bude hrát o udržení. Když vyhrajeme, tak odskočíme mančaftům zespodu tabulky, bude se nám klidněji dýchat.

Start do jarní části vám vyšel nad očekávání…

První zápas je vždycky důležité zvládnout, ještě když to bylo derby. Měli jsme proti Zlínu nějakou nepříznivou bilanci, tu jsme konečně zlomili a výhru jsme si užili.

Na stoperu jste poprvé nastoupil s Michalem Kadlecem. Jak se vám hrálo?

Už jsme spolu nastupovali v nějakých přípravných zápasech, takže pro mě to nebylo až tak překvapivé. Michal se po zranění dostal do pohody. Myslím si, že vzadu jsme zápas bez problémů zvládli. Ale pořád to byl jenom jeden zápas, musíme pokračovat v tom, co jsme předvedli ve Zlíně.

Ve Zlíně přišel na hřiště čtyři minuty před koncem váš nový spoluhráč z obrany Chorvat Franič. Jaký je to fotbalista?

Upřímně jsem od něho moc nečekal, ale hráli jsme s ním na soustředění přípravu proti dánskému Randers. Hrál výborně, je hrozně důrazný, má výbornou hlavu, je to takový soubojový typ a je levák. Je to hráč, který vletí do všeho. Takový blázen a hecíř, do kabiny zapadl skvěle.

Bude podle vás jaro díky novému ligovému modelu zajímavější?

Myslím, že jo. Baráž bude zajímavá pro fanoušky, pro hráče asi moc ne. Uvidíme, jaké tam budou bodové rozestupy. Těch zápasů bude víc a bude se na co dívat.

Pojďme k jinému tématu. Vy pocházíte z Mostu. Sledujete v pondělí večer na ČT1 seriál Most, který je aktuálně televizním hitem?

Sledujeme to společně s manželkou. Oba dva jsme Mostečáci, je to vtipný seriál. Dost se při tom nasmějeme. Co vím, tak celý Most seriál hodně prožívá, zjišťuji to mezi kamarády. Je to vydařené dílo.

Jak je podle vás seriál reálný?

Řekl bych, že je trošku nebo vlastně hodně nadnesený od reality, ale jako televizní seriál je super.

Jste mostecký patriot? Dycky Most?

Tu hlášku neříkám, ale patriot jsem. Mám to město rád, mám tam oba rodiče, stejně i manželka.

Znáte hospodu Severka, kolem které se v seriálu všechno točí?

Jasně. Hned vedle je fotbalové hřiště, celý dorost jsem tam odtrénoval, vlastně i část druholigových mužů. Most není velký, znám všechny ty scény ze seriálu.

Byl jste někdy v Severce?

Ne. To je hrozný pajzl, ale jak se tak dívám na každý díl, tak jenom pro srandu se tam asi zajdu podívat.