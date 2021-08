V 60. minutě si po Petrželově přihrávce před šestnáctkou soupeře našteloval míč na levou nohu a balon poslal přesně k tyči.

„Předtím mi jedna střela nevyšla, špatně jsem si převzal míč. Teď jsem se soustředil hlavně na to, abych trefil bránu. Jsem šťastný, že se mi to povedlo a byl z toho gól,“ radoval se jednadvacetiletý fotbalista.

Zatímco před pár dny prožíval velké zklamání, zaháněl smutek po vyřazení z Evropské konferenční ligy, v neděli si vychutnával nejen třetí ligovou branku, ale i triumf nad Dynamem. „Důležité bylo, že jsme potvrdili body z Liberce,“ těší rodáka z Velké nad Veličkou.

Pár dnů nazpět ale moc náladu neměl. V penaltovém rozstřelu stejně jako parťáci Daníček a Holzer nepřekonal bulharského gólmana Pirgova, i kvůli tomu evropská cesta Moravanů skončila hned ve druhém předkole.

Kohút si to bral osobně, vyčítal si nepřesný pokus.

„Úplně lehké to nebylo. Dvě noci jsem moc nespal,“ přiznává.

Sám se snažil vyčistit hlavu, oprostit se od fotbalových trablů, věnovat se jiným věcem, ale moc to nešlo. „Snad nám výhra pomůže k tomu, abychom na to zapomněli,“ doufá.

Duel s Českými Budějovicemi ovšem ukázal, že Svědíkův tým smolné vyřazení až tolik nepoznamenalo.

Celek z Uherského Hradiště hlavně v prvním poločase Dynamo přehrával, z převahy ale žádný gól nevytěžil.

„Z naší strany to byl kvalitní zápas. Pomohl nám začátek. Soupeře jsme do ničeho nepouštěli, naopak sami jsme si vypracovali spoustu šancí. Škoda, že jsme žádnou z nich nedali. I tak jsme ale měli celý první poločas pod kontrolou,“ říká.

Nakonec rozhodla až trefa Kohúta. „Alespoň, že se nám podařila jedna příležitost proměnit,“ oddechl si mládežnický reprezentant.

Hrdina nedělního střetnutí po vstřelené brance překvapivě brzy střídal. Prostě toho měl dost. „Cítil jsem křeče, takže jsem si o to řekl sám,“ vysvětluje hráč. „Neabsolvoval jsem celou přípravu, byl zraněný, takže kondičně to stále není ono,“ přidává.

Už ze střídačky sledoval závěrečný nápor Jihočechů, kteří několikrát byli blízko vyrovnání. V 80. minutě už se radoval hostující stoper Králik, podle videorozhodčího Zelinky ale balon celým objemem nepřešel brankovou čáru.

„Moc jsem to neviděl, ale na lavičce jsme se modlili, aby to gól nebyl, protože pokud by Budějovice vyrovnaly, bylo by to nespravedlivé,“ míní.

Štěstí nakonec přálo připraveným, Slovácko už hubené vítězství 1:0 nepustilo a společně se Spartou a Slavií si užívá povedený vstup do ligy.