Bližší informace o nehodě neměl. Spekulace o tom, že byl bývalý kapitán reprezentace Severní Makedonie pod vlivem alkoholu, odmítl komentovat.

Fotbalisté Slovácka vstoupili do Evropské konferenční ligy remízou s Partizanem Bělehrad 3:3.

Domácí fotbalisté v 19. minutě po brankách Jana Kalabišky vedli už 2:0, soupeře navíc oslabil vyloučený Kristijan Belič, ale ani tuto výhodu nováček na evropské pohárové scéně nevyužil. I v deseti dokázal srbský celek v úvodu druhé půle srovnat brankami Fousseina Diabatého, třetí gól přidal kapverdský reprezentant Ricardo Gomes. Remízu zachránil v 83. minutě Libor Kozák.

„Jsem strašně zklamaný, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, říká se mi to těžce, ale tak zkušené mužstvo by si vedení po první půli mělo uhlídat," řekl na tiskové konferenci trenér domácích Martin Svědík.

Jeho tým se nyní chystá na nedělní ligový souboj v Mladé Boleslavi.