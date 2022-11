V první půlce mělo ze hry více domácí Slovácko, ale bez kýženého efektu. Nejblíže ke gólu byl Marek Havlík, ale jeho střelu zastavila tyčka. Hosté si nevypracovali ani jednu nadějnou příležitost.

„První půlku jsme hráli dobře v obraně. Měli jsme několik nadějných standardních situací, ale nedokázali jsme je využít, stejně jako si připravit pořádnou šanci. Práce uvnitř vápna nemá kvalitu. Měli jsme z první půlky vytěžit daleko víc,“ hodnotil první dějství kouč Slovácka Martin Svědík.

Do druhé půlky vstoupilo Slovácko aktivněji a zaslouženě šlo do vedení. O jedinou branku se postaral stoper Stanislav Hofmann.

Boleslav prostřídala sestavu a snažila se vyrovnat, jedinou nebezpečnou situaci řešil brankář Nguyen po střele Karafiáta, kterou vyrazil na roh. Gólmana Slovácka náročný kouč po zápase pochválil. „V klíčovém zákroku nás podržel, stejně jako v uplynulém kole v Hradci. Je to také týmem. Jednou pomůže tým jemu, podruhé podrží gólman nás.“

Fotbalisté Slovácka stihli v posledním půl roce odehrát přes třicet zápasů. Osmifinále Mol Cupu bylo posledním letošním utkáním. Po nejtěsnější výhře byla vidět na kouči obhájce trofeje úleva.

„Musím za celý podzim poděkovat divákům. Myslel jsem, že jim v Evropské konferenční lize uděláme větší radost. Na domácím hřišti jsme měli nějaké utkání vyhrát,“ cítí trenér Svědík. „Teď si chceme kvalitně odpočinout a připravit se na jarní část sezony,“ má jasno úspěšný kouč.

Cesta Slovácka opět do Evropy vede přes Mol Cup, ani v lize není situace ztracená. Na čtvrté místo jeho tým ztrácí pouhé dva body. Do spekulací ohledně obhajoby poháru se kouč Slovácka nechtěl vůbec pouštět. „Je to ještě daleká a trnitá cesta. Každý krok je těžký, musíme mít i trošku štěstí, jako loni,“ přiznal Martin Svědík a na závěr přidal výhled jeho týmu do dalších dnů.

„Hráči budou mít volný víkend, další tři dny budou trénovat jiné sporty, třeba hrát hokej. Pak letí do Dubaje, dopoledne se bude trénovat, odpoledne bude volnější. Od 5. do 20. prosince bude volno. Na první trénink se sejdeme 27. prosince. Nejsem si ale jistý, zda jej osobně stihnu. Čeká mě totiž výměna kolenního kloubu, následně i složitější rehabilitace,“ dodal Martin Svědík.