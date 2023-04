Může to být další velký zápas, nezapomenutelný zážitek, parádní show. Fotbalisté Slovácka vyhlížejí třaskavou bitvu s vedoucí Spartou. Sobotní šlágr 28. kola FORTUNA:LIGY, který začíná v šestnáct hodin, je vyprodaný, natěšení fanoušci v předstihu skoupili všechny lístky.

Stadion v Uherském Hradišti bude stejně jako při loňském finále MOL Cupu zaplněný. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Repríza loňských finalistů MOL Cupu slibuje parádní podívanou, výživný duel.

„Sparta je na vítězné vlně, ve velké psychické pohodě. Po delší době hraje o titul, za mě je společně se Slavií největší favorit,“ říká asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Pražané dorazí na Moravu v optimálním rozpoložení, ve skvělé formě.

Letenští sice naposledy doma v derby se Slavií jen remizovali 3:3 a v nejvyšší soutěži nevyhráli poprvé po devíti vítězstvích, ale soutěžní sérii bez porážky protáhli už na sedmnáct duelů.

„Derby je nijak nesrazilo, byl to krásný zápas. Oba týmy odehrály výborné utkání před skvělou kulisou,“ oceňuje Mucha.

„Všem lidem jsme ukázali, že máme velký charakter a potenciál zvládat takto těžké zápasy,“ těší gólmana Sparty Matěje Kováře.

Sparťané naposledy nebodovali loni v říjnu v Edenu. Od té doby se jim daří, šlapou. Na jaře se dostali do čela tabulky, FORTUNA:LIGU vedou o dva body právě před Slavií.

„Sparta má v kádru hodně vysokých hráčů, takže si musíme hlavně pohlídat standardní situace, to bude základ,“ míní Mucha.

Góly ze vzduchu střílí především kapitán Krejčí, vpředu ovšem hlavně řádí útočné trio Kuchta, Čvančara a Haraslín. „Každý z nich má formu, je nebezpečný. Nebude jednoduché je uhlídat, ale i směrem dozadu je Sparta konsolidované, moc branek na jaře nedostává,“ všímá si Mucha.

Celek z Uherského Hradiště ale nemusí mít z favorita strach. I když na podzim v Generali Areně padl 0:4, v minulé sezoně stejným výsledkem Spartu doma porazil, slavil pak i ve finále MOL Cupu.

„Nyní ale máme jiný tým. Hrajeme v odlišném rozestavení. Co se týká mentálního nastavení, jsme v jiné situaci,“ upozorňuje asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Pražané však ani z posledního vzájemného duelu, který pro ně dopadl skvěle, vycházet nebudou. „Slovácko tehdy bylo v jiné situaci, hrálo evropské poháry. Možná na něj dolehla únava z náročného programu. Nevím, každopádně to bude úplně jiný zápas,“ předpokládá nejen Loučka.

Letenští na východní Moravu odcestují s respektem. Předcházející duely je totiž vždycky bolely. „Zápasy na Slovácku pokaždé bývají hodně nepříjemné. Moc se nám v nich nedařilo,“ souhlasí obránce Sparty Martin Vitík.

„Domácí na nás budou dobře nachystaní. Pro mě je to jeden z klíčových zápasů sezony,“ přidává Loučka.

Hosté budou v Uherském Hradišti spoléhat i na gólmana Matěje Kováře, který město i prostředí velmi dobře znát.

Odchovanec Slovácka letos nasbíral už osm nul, v silné konkurenci se prosadil, je týmová jednička.

„Osobní statistiky neřeším. Jsem hlavně rád, že se daří týmu. Pro mě jsou důležité body. To, jak hrajeme,“ říká v klidu reprezentant do jednadvaceti let.

Sobotní duel pro něj bude stejně jako pro záložníka Lukáše Sadílka hodně speciální.

Vždyť z Uherského Hradiště pochází, strávil tam celé dětství. V nejmenším ligovém městě má kamarády, rodinu. „Na zápas se těším, i když jsem na hlavním stadionu v životě nechytal a nikdy nebyl v prvním týmu Slovácka,“ připomíná. „Doufám, že to zvládneme za tři body,“ přeje si.

Také podle Kováře čeká Spartu nepříjemný a odhodlaný protivník. „Slovácko v posledních sezonách ukazuje, že patří k české špičce. Pere se o Evropu a stejně jako nám jde o hodně. Proti Spartě se bude chtít stejně jako jiní soupeři vytáhnout. Bude to velké utkání,“ očekává.

Stejně to vidí i fanoušci, proto si nechtějí sobotní šlágr ujít. Vstupenky jsou pryč, stadion bude zaplněný až po střechu.

„Proto se fotbal hraje,“ připomíná Mucha. „My jsme moc rádi, že bude zase plno. A že nebudou slyšet pokyny? To hráčům vůbec nevadí. Vědí, co mají dělat,“ přidává s úsměvem Svědíkův asistent.

Na fanoušky i samotný zápas se těší také Jan Kalabiška. „Bude super atmosféra. Sparta je na vlně, hraje dobře. My se musíme připravit. Snad nějaký bod urveme,“ přeje si nejen Kalabiška.