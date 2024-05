ROZHOVOR/ Jednu chvíli se zdálo, že by Slovácko mohlo po penaltě, kterou proměnil Daníček, Spartu o nějaké body obrat. Jenže vyrovnání, které si přál téměř vyprodaný stadion, nepřišlo. Naopak, Sparta po zbytečném faulu Fryštáka přidala z penalty čtvrtou branku.

Kapitán fotbalistů Slovácka Vlastimil Daníček před utkáním se Spartou. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

I přes prohru má Slovácko pořád naději na pátou příčku, která zajištuje možnost evropských pohárů.

„Každé kolo může něco naznačit. Každý bod může hrát velkou roli, musíme hrát dál,“ povídá s nadějí kapitán Vlastimil Daníček.

Úvod jste měli aktivní. Nešlo z toho nic vytěžit?

Do zápasu jsme vstoupili dobře, aktivně. Tak, jak jsme chtěli. Potom jsme si nechali dát po naší hlouposti z autu gól. Za chvilku druhý, ten jde za mnou, nezajistil jsem Hofi (Hofmanna), to byla bohužel moje chyb. Krásnou akcí jsme snížili a vrátili se do zápasu.

Jaké byly pokyny o přestávce? Co zaznělo v kabině?

Druhý poločas jsme chtěli být aktivnější. Pak přišla zase naše hrubá chyba, zahrál jsme na Hofiho (Hofmanna) na střed, tam se nám balon zašmodrchal, pak mě střela prošla mezi nohama do brány. Dostali jsem góly po našich velkých hrubých chybách, které Sparta potrestala. Po snížení jsme měli nějaké závary, mně se tam také balon vykulil, mohl jsem to trefit. Sparta ukázala svoji sílu v zakončení, i když jsem jí to velkou měrou usnadnili.

U druhého gólu jste reklamoval u hlavního rozhodčího ofsajd?

Jo, v tom reálu jsem si myslel, že to byl jasný ofsajd.

Slovácko potrápilo Spartu. Dva góly v pražské síti byly ale málo

Kterou situaci považujte za nejdůležitější? Kde se podle vás lámal zápas?

Nemyslím, že byla jedna situace, která zlomila zápas. Oba góly v první půlce byly hodně laciné. To jsme si měli líp pohlídat.

Věřil jste po vaší proměněné penaltě, že se vám podaří zápas alespoň remizovat?

Doufal jsem, že zápas ještě zdramatizujeme. Věřil jsem, že Spartu zamkneme. Trenér dal do zápasu ještě Regiho (Ciciliu), Pištu Mihálika, Marka Kvasinu a Milana Petrželu, to jsou všechno ofenzivní hráči. Nějaké náznaky jsme tam měli, ale nedohráli jsme to.

Situace v boji o poháry se nezměnila. Co tomu říkáte?

Že musíme hrát dál. Každé kolo může něco naznačit. Každý bod může hrát velkou roli.

Jak se posunul Jan Kuchta, kterého znáte ze Slovácka? Co říkáte na jeho oba góly?

Udělal obrovský progres. Zakončuje svoje šance chladnokrevně.

Jak vidíte Spartu od té doby, co jste ji porazili ve finále poháru? Jak moc se posunula?

Myslím si, že pořád rostou, rostou a posunují se. Mají to výborně propracované. Vybírají si do týmu typologicky hráče, mají to fakt do detailu propracované. Na českou ligu je to top mančaft. Myslí si, že je to asi nejsilnější Sparta, kterou jsem zažil.

Nevyhráli jste už osmý zápas za sebou. Jak z toho ven?

Tvrdou prací.