„Těžký soupeř, se současnou formou patří do první šestky, ale my jsme doma a budeme chtít vyhrát,“ říká odhodlaně Filip Vecheta. Není žádnou tajností, že o mladého útočníka se před jarním startem zajímala pražská Sparta.

Jak jste zaregistroval zájem Sparty?

Ten zájem tam byl, nebudu lhát, ale nechci to teď řešit. Soustředím se nato, kde jsem teď, soustředím se na Slovácko – mám hlavu tady. Na jaře chci odehrát co nejvíce zápasů. Tyhle věci nechávám na agentech. Na druhou stranu musím, říct, že zájem Sparty musí potěšit každého.

Sparta remizoval v uplynulém kole v Olomouci. Sledoval jste ten zápas?

Samozřejmě, je tam Honza Navrátil, hrával na Slovácku. Mám na něho dobré vzpomínky, byla s ním v kabině vždycky sranda. Proti Spartě dal moc pěkný gól, jsem rád, že se mu daří, ale hlavně, ať to není proti nám.

Ve druhém domácím zápase vás čeká právě Olomouc. Jaké to bude utkání?

Těžký soupeř, poslední statistiky tomu napovídají. Momentálně s jejich formou patří do první šestky. My jsme doma a budete chtít podruhé v řadě vyhrát.

V Olomouci jste vyhráli 2:1. Vzpomínáte na ten zápas?

Seděl jsem na lavičce. Góly daly Ondra Mihálik a Kozák, ale nějaké podrobnosti už si nepamatuji.

Slovácko má proti Olomouci skvělou statistiku. Neprohrálo osm zápasů v řadě. Víte o tom?

O tomhle jsem nevěděl, ale tím je to lepší, že se nám proti Sigmě daří. Věřím, že si jdeme pro další výhru.

Toto je úlet! Kameník po měsíci skončil v Pohronie. Jak to vysvětluje klub?

Proti Českým Budějovicím jste odehrál největší minutáž v letošním ročníku ligy. Čekal jste, že nastoupíte v základní sestavě?Myslím, že mi docela vyšlo soustředění. Cítil jsem se po něm dobře, ale na některých věcech musím ještě zapracovat. V průběhu týdne už jsem tušil, že všechno směřuje k základní sestavě, ale nechtěl bych říkat, že jsem s tím počítal. Ta varianta tam prostě byla, jsem rád, že jsem dostal od trenéra šanci.

První domácí zápas jste zvládli. Jak byste ho zhodnotil?

Úvod jara je vždycky těžký. Tušil jsem, že to bude o jednom gólu, ten se podařilo vstřelit nám a máme tři body, což je na start ligy super. Na druhou stranu určitě umíme zahrát i lépe, to musíme ukázat proti Sigmě.

Jaký máte osobní cíl do jarních odvet?

Tak ten je jednoduchý. Odehrát, co nejvíce zápasů a vstřelit, co nejvíce gólů. Taky jsem v kádru reprezentace U 20, nedávno jsem byl i s repre U 21, už asi podruhé nebo potřetí. Hlavně u jednadvacítky je obrovská konkurence, nechtěl bych vypadnout z kádru.

Za pár dní oslavíte dvacáté narozeniny. Jaká bude oslava?

Doufám, že velká, chystám se to oslavit s rodinou i kamarády. Po narozeninách hrajeme doma s Viktorkou Plzeň, nejlepší oslavou by bylo vyhrát a dát gól.

Jste rodák ze Znojma. Jak často se dostanete domů?

Občas na víkendy, nebo když je delší volno. Fotbal mně zabírá hodně času, taky jsem na vysoké škole v Brně, ale vypadá, to, že budu měnit obor.

Bude z vás inženýr?

Byl bych moc rád, kdyby se mi podařilo školu vystudovat, ale k tomu je ještě hodně daleko. Spojit školu s fotbalem je strašně časově náročné.