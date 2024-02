Trenér Slovácka Martin Svědík řešil v týdnu před pražskou Spartou vykartovaní a zranění stoperů Slovácka. Moc možností mu nezbylo, buď postavit mladého Holáska z béčka nebo zkušeného Kalabišku. Nakonec ukázal na bývalého útočníka. Po zápase ho za novou pozici jenom chválil.

Fotbalista Slovácka Jan Kalabiška při zápase se Spartou. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Mile mě na pozici stopera překvapil. Ani jedna branka nešla přes něho.“ Jan Kalabiška nastoupil na postu stopera poprvé. Zhruba od poloviny týdne se na novou pozici připravoval. „Viděl jsem pár zápasů v televizi a sledoval víc stopery. Nic velkého,“ přiznal zkušený fotbalista.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

Bohužel jsme prohráli, to nás mrzí. Do zápasu jsme nevstoupili úplně nejlépe. Dostali jsme branku ze standardky, ale pak jsme se trošku zvedli. Rigi (Cicilia) dostával dobré balony, prodlužoval je, z toho také padl náš gól. Sparta neměla tolik šancí, ale ukázala svoji kvalitu. Měla tři čtyři šance a dala tři góly. To jim k výhře stačilo.

Jak moc jste se na novou pozici stopera v týdnu připravoval?

Asi od středy, ani jsem se nijak moc na novou pozici neučil. V týdnu jsem viděl pár zápasů a sledoval jsem víc stopery. Nic velkého. Sledoval jsem levého i pravého, abych věděl, jak mám hráče křižovat.

Jak se vám na nové pozici hrálo? Může to být trvalejší posun?

Asi jo, nevím, jak na tom bude Káca (Kadlec), ale je tam ještě Břečka, nebo mladý Holásek. Uvidíme, jak to trenér příště vybere.

Jaký máte pocit ze svého výkonu?

Přál jsem si, abychom ten zápas odehráli s nulou, ale dostali jsem tři góly. Myslím, že ta moje hra nebyla nejhorší, řekl bych takový průměr.

Na jaře jste nezískali ještě ani bod. Proti Spartě nebyl váš výkon nejhorší. Myslíte si, že se od toho můžete odpíchnout?

Doufám, jedeme do Karviné vyhrát, už nám nic jiného nezbývá.