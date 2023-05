Fotbalisté Slovácka se v sobotním zápase 28. kola první ligy zlobili na sudího Ondřeje Berku správně. Pražané podle komise rozhodčích neměli po souboji domácího Vlasije Sinjavského s Lukášem Haraslínem v 71. minutě kopat penaltu, po které hostující kapitán Ladislav Krejčí mladší srovnal na konečných 1:1.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) ve 28. kole FORTUNA:LIGY remizovali doma se Spartou Praha 1:1. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Nejednalo se o přestupek," uvedl v pondělní zprávě předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

Dal tak za pravdu trenérovi Slovácka Martinu Svědíkovi, který se na sudího zlobil hned při zápase a i po něm, „Nestěžuji si, chyby se dělají a patří k zápasu. Je spíš smutné, že k tomu dojde, když tady máme video. To nechápu,“ divil se domácí kouč.

Podle Svědíka navíc pokutovému kopu předcházel faul na útočníka Vechetu. „V tu dobu navíc už mohl být na hřišti ošetřovaný obránce Petr Reinberk,“ míní.

Poškozený o víkendu byl i Zlín. V nedělním duelu v Plzni měl asistent sudího signalizovat ofsajd Matěje Vydry, hra však pokračovala a domácí dali po následné standardní situaci úvodní gól zápasu.

Videorozhodčí předtím správně intervenoval ofsajd domácího stopera Václava Jemelky, jehož branku po rohu správně odvolal.

Vedoucímu gólu Západočechů v podání Lukáše Hejdy však předcházela akce, v níž se Vydra ocitl v ofsajdu, který ale asistent rozhodčího neodmával.

Hra pokračovala a Plzeň vybojovala nepřímý kop, z něhož Hejda otevřel skóre. Videorozhodčí ale podle Příhody nezasáhl, jelikož gólu "nebylo dosaženo v rámci jedné útočné akce". Obhájci titulu zvítězili 4:0.

„Sudí to viděl nějak, já to viděl nějak. Pokud to byl gól po ofsajdu, tak to napište. Vy víte asi nejlépe, jak to bylo,“ prohlásil po utkání zlínský kouč Pavel Vrba.

Rozhodčí naopak správně neuznali druhou branku Mladé Boleslavi v duelu s Ostravou. V nastavení úvodního dějství skóroval hlavou Milan Škoda, sudí Tomáš Klíma ale po poradě u videa jeho zásah odvolal kvůli ofsajdu. Středočeši i tak zvítězili 1:0.

Ve zbylých utkáních víkendového kola sudí podle komise nechybovali.