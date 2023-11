ROZHOVOR/ Takhle produktivní letos ještě nebyli. Fotbalisté Slovácka z pěti střel, co šly na reprezentačního brankáře Staňka čtyřikrát skórovali.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Dvakrát se trefil záložník Havlík, po jednom gólu přidali Doski s Juroškou, který se v české nejvyšší soutěži trefil vůbec poprvé. Celek z Uherského Hradiště vyškolil unavenou Plzeň, prvního osmifinalistu Evropské konferenční ligy v Doosan Areně přehrál nečekaně jasně 4:1 a zvedl si náladu po předcházejících třech nezdarech.

„Výkon mužstva se skládá z individuálních výkonů a dneska nemohu říct, že by někdo hrál špatně. Naopak, všechny musím pochválit," prohlásil spokojený kouč Moravanů Martin Svědík.

Počítali jste s tím, že by Plzeň mohla ve druhé půli odpadnout?

Víme, že Plzeň hraje poháry, naši kluci si tím taky prošli. Viktorka sestavu moc netočí, takže je jasné, že s přibývajícími zápasy i časem jí bude energie docházet. Už ve čtvrtek proti Dinamu Záhřeb nebyla druhá půle ze strany Plzně tak intenzivní. Kluky jsme na to v poločasu upozorňovali, měli to v hlavách. My jsme se ale soustředili spíš na náš výkon a na to, co v něm zlepšit.

Na čem jste po dvou domácích remízách zapracovali?

Nám se povedlo zlepšit intenzitu utkání, presink. Dovolili jsme si jít do vyššího postavení, kluci splnili taktické pokyny. Valenta s Trávníkem ve středu hřiště byli výborní. Sbírali odražené balony, všude byli včas a ještě dokázali konstruktivně rozehrávat. Stejně tak Juroška, Petržela, Regi nahoře, což byl největší rozdíl oproti Slavii, kde jsme nebyli tak nebezpeční. V Plzni jsme z brejků opravdu hrozili. Celý mančaft chodil rychle nahoru, zkracoval hru. Soupeř hrál furt do plných, což bylo velmi důležité.

Ani vás nezlomil gól Chorého, že?

Začali jsme utkání velice aktivně, ale z první vážnější situace před naší bránou, kde jsme nezareagovali na autové vhazování, jsme dostali gól na 1:0. To trošku naši hru paralyzovalo, vyplynuly z toho gól z ofsajdu i šance na druhý gól domácích. Bylo velmi důležité, že jsme to přežili, protože potom jsme se do aktivity vrátili. Jenom škoda, že jsme nebyli přesní v předfinání fázi. Neustále jsme totiž zaměstnávali obranu soupeře, v obranné fázi jsme byli velmi důslední. Dobře jsme dostupovali, napadali. Myslím, že jsme zaslouženě vyrovnali na 1:1.

Vstup do druhé půle ale patřil Plzni …

V aktivním výkonu jsme chtěli pokračovat i po změně stran. Věděli jsme, že domácí mají v nohách dva těžké zápasy a že to s naší intenzitou budou mít složité. Minulý rok jsme si to taky zkusili, takže víme, o čem mluvím. Dalším klíčem bylo, že jsme přežili šance soupeře na začátku druhého poločasu. Když jsme dali gól na 2:1, bylo utkání v naší moci. Bylo vidět, že se soupeř dostal do takové spirály, kde už na to nedokázal reagovat. Utkání jsme dovedli do zaslouženého vítězného konce.

Co říkáte na výkon Jurošky, který vstřelil první ligový gól a připsal si i důležitou asistenci?

Trošku to upřesním. Minulý týden jsem říkal, že to protrhne, protože se do šancí dostává, a že to má moc v hlavě, že někdy nad tím přemýšlí až na úkor některých jiných věcí, které na hřišti musí plnit. Dneska se mu to vrátilo pro to, protože pracoval pro tým, daleko lépe přepínal mezi obranou a útočnou fází a obráceně. Taky pracoval dobře v presinku. Okamžitě po zisku míče byl aktivní a nabíhal si dopředu. Vrátilo se mu to v podobě gólu a asistence. Vždycky je něco za něco.

Co udělat pro to, abyste si produktivitu přenesli i do dalších utkání?

Samozřejmě víme, že nás střílení branek zlobí delší dobu. My se do šancí dostáváme v každém utkání. S Hradcem Králové nebo Libercem jsme je měli, ale když máte finální řešení jako dnes při druhém gólu Havlík, je to něco jiného, než když trefíte prvního hráče. Bohužel to v zápasech nedokážeme zopakovat. Toto je otázka kvality hráčů, pohody v zápase a dalších věcí, které se od toho odvíjejí. Samozřejmě pracujeme na tom v tréninku. Vidím tam ty nedostatky a neklid v koncovce. Všechno je to ale i věcí psychiky. Za stavu 2:1 jsme přidali dvě branky, které padly po naprosto klidném zakončení. Hráče jsme hodně nabádal, ať střílí. Tečovaná střela Doskiho skončila v bráně. Všechno to jsou střípky, které dělají výsledný celek. Fotbal se hraje na góly, které my potřebujeme.