Důležité je, že u toho budou také fanoušci. Kapacita stadionu díky rozvolnění opatření smí být zaplněná z poloviny, v sobotu odpoledne se tak do hlediště dostane až 3 500 fanoušků.

„Derby ve Zlíně přitáhne pozornost celého regionu, zápas bude mít odpovídající kulisu. Vnímám to jako jedno z největších utkání v lize. Mezi fanoušky je velká rivalita a my si uvědomujeme, jak je to pro naše příznivce důležité,“ říká útočník Slovácka Filip Vecheta.

FORTUNA:LIGA, 22. kola -

FC Fastav Zlín (11.) - 1. FC Slovácko (5.)

Výkop: sobota v 15.00, stadion Letná

Rozhodčí: Berka - Kotík, Vyhnanovský (Zaoral) | VAR: Proske | AVAR: Podaný

Ligová bilance: 9-5-9, 29:27

Poslední zápas: 0:3 (49. Havlík, 56. Hofmann, 62. Holzer, 18. září 2021)

Pravděpodobné sestavy:

Zlín: Rakovan – Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov – Dramé, Conde, Tkáč, Hrubý, Janetzký – Fantiš. Trenér: Jelínek.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Daníček, Kadlec, Kalabiška – Kohút, Havlík, Ljovin, Sadílek, Holzer – Jurečka. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:1

Na báječnou atmosféru se těší i Vukadin Vukadinovič. Zlínský navrátilec si užil už úterní zápas s Libercem, který pomohl dvěma asistencemi skolit, nyní bude v ochozech ještě větší hukot.

„Jsem strašně rád, že to povolili. Fotbal se hraje venku a nevidím důvod, proč by tu lidi nemohli být, když v obchodních centrech jsou,“ říká srbský fotbalista.

Brankář Filip Nguyen coby gólman Liberce zažil Podještědské derby, nyní se podruhé coby jednička Slovácka postaví Zlínu. „Na zápas se těším. Už jsem atmosféru derby zažil na podzim, kdy byla skvělá. Uvidíme, co bude ve Zlíně,“ uvedl.

Ševci mají soupeři z Uherského Hradiště po podzimním výprasku 0:3 co vracet. Na rozdíl od rivala ale poslední ligový duel vyhráli, naladění jsou dobře. Slovácko je ale mírným favoritem. Na rozdíl od soupeře nemá záchranářské starosti, zase hraje nahoře, bojuje o poháry.

„V žádném případě nemůžeme toto utkání podcenit. Derby bývají specifická a o to poctivěji se na soupeře musíme připravit. Rozhodně pojedeme do Zlína s cílem uspět a přivézt si tři body. Zadarmo to ale určitě nebude,“ ví Vecheta.

Účastník předkola Konferenční ligy na přelomu roku ztratil fazonu. Z pěti posledních ligových duelů vyhrálo pouze jeden, navíc na jaře Slovácko ještě neskórovalo. Střelecky naprázdno vyšlo v pohárovém souboji v Olomouci, kde postoupilo až díky penaltovém rozstřelu, a neprosadilo se ani proti Slavii.

„Cítíme, že to není ono a že se do té pohody teprve dostaneme. Pracujeme na tom a musíme se víc tlačit do koncovky, nemotat se kolem vápna, ale všechno to směřovat k ohrožení brány,“ říká krajní záložník Slovácka Milan Petržela.

Experti Deníku před derby: Žádné El Clásico ani branky, spíše remíza a boj

Také trenér Martin Svědík vnímá, že to mužstvu nešlape jako dřív. „Mančaft se dostal na vrchol a možná už to dál nejde. Teď je otázka, jestli je to krátkodobé, nebo dlouhodobé. Doufám, že se z toho dostaneme,“ věří známý kouč.

Dost naznačí už sobotní třaskavá bitva ve Zlíně. Fastav si sice v úterý pomohl výhrou nad Libercem, ale předtím nezvládl utkání proti Bohemians. Slovácku navíc patřily poslední tři vzájemné duely.

„Nemyslím si, že by na tom teďka byli nějak hůř než na podzim. Pořád mají velkou kvalitu. Navíc my na tom taky nejsme zrovna dobře, ale šanci máme,“ cítí roduktivní zlínský záložník David Tkáč.

Ševce stále sužuje obrovská marodka.

Trenér Jan Jelínek, který si v týdnu plnil studijní povinnosti a mužstvo chystali na derby asistenti, postrádá hned sedm zraněných hráčů. Na Liberec se stihl uschopnit jen Procházka, který zpevnil střed obrany. „Jsou to velké ztráty, které nás hodně bolí,“ poznamenal Tkáč.

Holzer chce pokořit Zlín, kde si zahrál poháry: Víme, že to není úplně ono

Na derby se po karetním trestu vrátí stoper Vraštil, na Letné věří, že nebude sám.

Vedení Fastavu ale na situaci ohledně marodů zareagovalo a pár dnů před koncem přestupního termínu na pozici krajního obránce či záložníka přivedlo Adama Hlouška.

Bývalý reprezentant bude nosit číslo pět a trenéru Janu Jelínkovi by měl být k dispozici už v sobotu.

Slovácku naopak bude v derby scházet vykartovaný veterán Petržela. „Uvědomil jsem si to hned na hřišti. Štve mě, že při takovém zápase nemůžu být na trávníku, ale taková jsou pravidla a bohužel budu klukům fandit pouze z tribuny,“ dodal zklamaně.