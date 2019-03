Asistent Michal Šmarda se ale výhry stejně jako před týdnem proti Mladé Boleslavi nedočkal.

Celek z Uherského Hradiště bral ve 24. kole FORTUNA:LIGY bod, když na hřišti nováčka ze Slezska remizoval 2:2.

Zatímco minule Moravané přesilovku nevyužili, teď zvládli dlouhé oslabení po vyloučení záložníka Janoška.

„V konečném výsledku je to ale stejné. Doma jsme o dva body přišli, v Opavě nás mrzí vyrovnání po standardní situaci. Stačilo málo, abychom vyhráli,“ říká Šmarda.

Tým i po další ztrátě chválil především za ohromné nasazení a za to, jak se dokázal vyrovnat s bouřlivým opavským prostředím. „O to víc nás mrzí, že jsme zápas nedotáhli do úspěšného konce,“ přiznává Šmarda.

Hosté byli nejprve hodně dole, pak se však neuvěřitelně zvedli. Slovácko nezlomila ani blesková trefa Bronislava Stáni z první minuty utkání.

„Vstup do utkání se nám nepovedl, když jsme špatně vyhodnotili situaci. V dalších minutách jsme z toho byli takoví přepadlí. Nehráli jsme dobře. Propadali jsme v soubojích jeden na jednoho a byli všude daleko,“ ví Šmarda.

Ve 21. minutě přišla pro hosty další rána. Mladý záložník Janošek ve středu pole šlapákem sestřelil Svozila a rozhodčí Hrubeš mu rovnou ukázal červenou kartu.

„Zákrok jsem ještě neviděl, ale podle mě to na vyloučení nebylo,“ míní asistent trenéra Slovácka.

Celek z Uherského Hradiště drsný verdikt semkl a hosté i v deseti byli do konce prvního poločasu herně lepší. Žádnou nadějnou příležitost ale nevyužili.

„O poločase jsme se si řekli, že budeme odpovědně pracovat v útoku a trpělivě čekat na svoje šanci. Mužstvo se výborně semklo. Makalo jeden za druhého a nakonec bylo odměněno dvěma góly po krásných protiútocích,“ uvedl Šmarda.

Vyrovnání zařídil Sadílek, bleskový obrat završil střídající Diviš. „V tu chvíli jsem z mužstva cítil ohromnou sílu,“ prohlásil Svědíkův pobočník.

Nováčkovi soutěže zachránil bod brankou v 80. minutě Tomáš Smola. Důrazný forvard po rohu nadvakrát dotlačil balon do sítě. „Na horké půdě v Opavě to nebylo jednoduché. Do naší šestnáctky lítaly balony ze standardních situací i ze hry. V šestnáctce byla spousta soubojů, kontaktů i závarů. Jeden jsme nepohlídali a domácí vyrovnali,“ posteskl si Šmarda.

Slovácko tak ve FORTUNA:LIZE podruhé za sebou remizovalo, Slezané už pět kol nevyhráli.