Přihrával jste na jediný gól. To potěší, že?

Jasně. Zachytil jsem míč od obrany. Tuším, že ho dával Standa Hofmann, ode mě se dostal balon k Márovi Havlíkovi, ten ho trefil krásně. Byl to parádní moment bojovného zápasu.

S jakými úkoly vás trenér poslal na hřiště?

Šel jsem tam s útočnými úkoly, ale také jsem měl dávat pozor dozadu. Nechtěl jsem nijak jančit. Kdysi jsem hrával v Žilině pravé křídlo, ale už je mi bližší spíš krajní bek. Někdy se podaří jít dopředu. Jsem rád, že se mi to podařilo při té naší jediné brance.

Trenér Svědík měl karetní trest a koučoval tým z tribuny. Bylo cítit, že nebyl na lavičce?

Trenér byl sice na tribuně, ale seděl těsně nad lavičkou. Dával rady, byl v kontaktu se střídačkou. Myslím si, že tím, že byl tak blízko, tak moc velká změna to zase nebyla.

V sobotu přijede poslední Karviná, která na jaře vyhrála na hřišti Slavii i Baníku. Co čekáte od zápasu?Karviná je sice poslední, ale to by nás nemělo nijak ukolébat. Mají docela formu, poslední zápasy měli sympatické výsledky. To potvrzují výhry na Slavii a nedávno v Ostravě. Bude to velmi nepříjemný soupeř. Mají dobře technické laděné zahraniční hráče. Je to nevyzpytatelné mužstvo. Umí dobře bránit a hrozí z rychlých brejků. To si musíme pohlídat, musíme hrát z dobře zajištěné obrany a držet vzadu nulu.

Do zápasu jdete z pozice jasného favorita. Je to víc svazující?

Tabulkově možná ano, někteří nás do těchto pozic staví. My to takto nebereme. Jestli hrajeme proti Karviné nebo Slavii, tak chceme uspět v každém zápase.

V celku Karviné hostuje ze Slovácka gólman Pavol Bajza, který s největší pravděpodobností chytat nebude. Jak velké to bude pro soupeře oslabení?

Bude to oslabení, v Karviné se chytil, má sebevědomí. Sleduji ho, občas si napíšeme. On se zeptá na kluky, co je v klubu nového – komunikujeme spolu.

Do konce základní části schází tři kola. Asi by to bylo velké zklamání, pokud by Slovácko neudrželo čtvrtou příčku. Souhlasíte?

My si nedáváme nějaké cíle, nebo nějaké očekávání. Nechceme na sebe vytvářet žádný tlak. Na druhou stranu je z celého týmu cítit odhodlání, že to chceme udržet tak, jak to je. Bylo by pěkné, pokud půjdeme do nadstavbové části ze čtvrtého místa.

V úvodu května vás čeká ještě finálový zápas v poháru proti pražské Spartě. Máte zkušenosti z finálového zápasu?

V Žilině jsem byl ve finále slovenského poháru, ale prohráli jsme na penalty s Trnavou. Tehdy to dlouho bolelo. Doufám, že letošní finále bude pro mě úspěšnější. Je to o jednom zápase, budeme se snažit co nejlépe připravit a finálovou trofej vyhrát. Pro klub by to byl nejslavnější okamžik v historii.

V létě budete ve Slovácku dva roky. Jak jste spokojený?

Jsem velmi spokojený. Klub mi dal důvěru po těžkém zranění, zotavoval jsem se z operace kolena, měli se mnou trpělivost. Snažím se splácet důvěru trenéra, snažím se týmu pomoct. Myslím si, že bylo dobré vybrat si po zranění vhodný tým. Volbou Slovácka jsem neudělal zle.

V letošní sezoně jste nastoupil dvakrát v základní sestavě. Nemrzí vás, že nemáte větší herní vytížení?

Určitě mě to mrzí, každého hráče to na lavičce trápí. Myslím si, že je to normální. Je potřeba na tréninku ukázat, že na to máte a chtít pozvánku do základní sestavy.