„Klíčový pro vývoj byl přelom obou poločasů. Na konci toho prvního jsme dostali druhý gól a pak přišlo vyloučení. Domácí pak takticky drželi balon, my jsme se snažili udržet skóre. V závěru ale přišel třetí gól, to už byl hřebíček,“ hodnotil duel pro Českou televizi záložník Slovácka Vlastimil Daníček.

Moravané začali v bouřlivé atmosféře téměř zaplněného stadionu odvážně a už ve 2. minutě trefil Doski z hranice šestnáctky tyč. Na dlouhou dobu to ale byla poslední nebezpečná akce týmu z Uherského Hradiště. „Chyběla nám finální přihrávka,“ ví nejen Daníček.

Celek z Uherského Hradiště se sice v první půli z tureckých kleští na chvíli vymanilo, nicméně k ohrožení Cetinovy branky se nedostalo. „Neustále jsme hledali možnosti, jak se dostat na dostřel,“ uvedl křídelník Slovácka Daniel Holzer.

Bývalý hráč Sparty, Zlína a Ostravy se dvakrát dostal do nadějné pozice, ale obě akce zazdil. „Jednou mi nahrávku na Petrželu zblokoval stoper, podruhé jsem zbytečně vymýšlel,“ drbal si hlavu.

Slovácko gólmana Fenerbahce téměř neprověřilo. V zápase zahrávalo jediný roh a kromě rány Doskiho pořádně nevystřelilo. „Mohli jsme vícekrát vystřelit, tohle musíme do odvety zlepšit,“ ví Holzer.

Turecký vicemistr měl duel pevně pod kontrolou. Skóre otevřel v 17. minutě ofenzivní záložník Emre Mor střelou z dvanácti metrů, v nastavení prvního poločasu se z přímého kopu parádně trefil Brazilec Lincoln.

Krátce po přestávce byl navíc po druhé žluté kartě vyloučen stoper Hofmann. Dlouhou přesilovku pak v závěru zužitkoval opět Lincoln a přiblížil tak svůj klub k postupu.

„Fenerbahce nás přehrávalo svojí kvalitou, oni jsou rychlí na všech postech, jejich individuální dovednosti byly znát na první pohled. Dvakrát dostali před šestnáctkou prostor a dvakrát toho využili," pochválil protivníka Holzer.

I když Evropskou ligu okusil už v dresu Zlína, střetnutí v Istanbulu si náležitě vychutnal. „Zápas měl vynikající atmosféru, pro nás to byl velký nezvyk, na hřišti nebylo slyšet absolutně nic. Nikdy jsem něco podobného nezažil, ale proto fotbal hrajeme,“ říká šestadvacetiletý fotbalista.

Také v domácí odvetě, která se hraje za týden v Uherském Hradišti, se dá očekávat bouřlivá kulisa. „I s fanoušky v zádech to ale bude hrozně těžké,“ tuší Daníček. „Zápas nám ukázal naše nedostatky a vše, co musíme zlepšit. Půjdeme však do toho s čistou hlavou. Taky záleží, s čím k nám Fenerbahce přijede,“ ví dobře zkušený středopolař.

Zatímco lepší z této dvojice se v závěrečném předkole utká s Austrií Vídeň, poražený ve 4. předkole Evropské konferenční ligy narazí na vítěze z dvojice AIK Stockholm - Škendija Tetovo. První zápas dnes skončil 1:1.