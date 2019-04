Pokud nechtějí mít borci z Uherského Hradiště záchranářské starosti, musí začít znovu makat a dřít do úmoru.

V neděli doma proti mistrovské Plzni to Daníček a spol. nebudou mít v žádném případě jednoduché, i takto těžké šichta se dá ale zvládnout.

„Přijede k nám silný soupeř, mistr ligy, který má náš velký respekt. Viktorka ale nyní nemá optimální formu, čehož se pokusíme využít. Pokud budeme hrát bojovně, odvážně a týmově, můžeme utkání zvládnout,“ je přesvědčený také záložník Slovácka Marek Havlík.

Moravané si po dalším zápase bez výhry, na kterou čekají od 16. února, kdy doma skolili Karvinou, uvědomují vážnost situace.

„Čekají nás závěrečná čtyři kola. Bude to pro nás takové hokejové play-off. Žádný zápas nemůžeme vypustit, dovolit si hoodehrát jen tak na půl plynu,“ ví kouč Slovácka Martin Svědík.

Jeho tým nemůže být v závěru sezony v klidu. I když má před třináctými Bohemians čtyřbodový náskok, stejně daleko je momentálně od desáté Olomouce.

„Bodové odstupy jsou minimální. Bude to jenom o nás. Jistota záchrany znamená dostat se do desátého místa,“ připomíná Svědík.

Přišlo uspokojení

Tomu už po posledním nevydařeném duelu v Teplicích došla trpělivost a s hráči měl důkladné pohovory. Že nešlo pouze o přátelské popovídání, je každému fanouškovi jasné.

„Takto dál pokračovat nejde. Všichni cítíme, že jde do tuhého,“ říká trenér Slovácka, který je i nadále obezřetný.

„Čeká nás spousta tvrdé práce a dřiny. Na to by ale měli myslet hlavně hráči. Kluci si po slušném startu mysleli, že se nemůže nic stát. Doufám, že zase rychle změní myšlení i přístup. Jak jsme se dostali do středu tabulky, přišlo uspokojení, což jsem cítil hlavně v Teplicích,“ prohlásil.

Slovácko však po sérii remíz a nezdarů vypadlo z komfortní zóny a už se zase ohlíží za sebe.

„Stěžejní byl domácí zápas s Mladou Boleslaví. V tomto utkání jsme byli jednoznačně lepší. Soupeř hrál od sedmdesáté minuty v deseti a my vedli 1:0. Bohužel jsme si nechali dát hloupě gól a z jasně vyhraného utkání jsme udělali remízu,“ vrací se ke ztracené vítězné bitvě čtyřiačtyřicetiletý kouč. „To nás poznamenalo v dalších zápasech,“ myslí si.

Zatímco výkony v Opavě nebo doma s Jabloncem byly poměrně slušné, před týdnem v Teplicích přišel nečekaný kolaps a výbuch.

„Poslední zápas potvrdil, že naše výsledky nejsou dobré. Nejhorší výkon, co jsem u týmu,“ zlobil se Svědík.

Třikrát doma

Proti Plzni bude hrát Slovácko jinak. Domácímu celku bude opět scházet záložník Janošek.

Mládežnický reprezentant si sice už odpykal dvouzápasový trest, ale kvůli dohodě klubů nemůže v neděli nastoupit. Zbytek týmu je připraven porvat se s favoritem o důležité body.

„Věřím, že se hráči poučí a že předvedou výkon na hranici svých možností,“ doufá Svědík.

Slovácko z posledních čtyř kole hraje třikrát doma a pouze jednou venku.

Na vlastním stadionu kromě Plzně přivítá také Příbram a Bohemians 1905. V předposledním kole se pak představí v Liberci.

„Bude to ještě velice zajímavé. Hlavně pro diváky daleko atraktivnější,“ míní Svědík.

1. FC Slovácko (12.) – FC Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: neděle v 18.00, Městský stadion Miroslava Valenty

Rozhodčí: - Koval, Podaný (Dubravský)

Ligová bilance: 4-8-15, poslední zápas: 1:2 (36. Havel, 67. Procházka z penalty – 69. Daníček), 28. října 2018

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Trmal – Juroška, Hofman, Kadlec, Šimko – Navrátil, Daníček, Havlík, Sadílek, Kalabiška – Zajíc.

Plzeň: Hruška – Řezmík, Hubník, Brabec, Limberský – Petržela, Hořava, Čermák, Hrošovský, Kovařík – Chorý.

Tip Deníku: 2:2