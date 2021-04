„Remíza tomu zápasu tak nějak odpovídá,“ míní kouč třetího týmu tabulky Martin Svědík. „Pro nás bylo důležité neprohrát. Získali jsme plusový bod, nyní jich máme sedmačtyřicet,“ těší šestačtyřicetiletého trenéra.

Moravští rivalové se bez branek rozešli potřetí za sebou. Přitom v aprílovém počasí si oba týmy vypracovaly řadu šancí a dokonce trefily i brankovou konstrukci.

„Každé mužstvo v první i druhé půli mělo nějakou svoji pasáž, kdy bylo lepší a vypracovalo si i příležitosti. My jsme měli dobrý vstup do utkání, Sigma postupně hru vyrovnala, dostala nás pod tlak. Domácí od 46. do 70. minuty byli lepší. My jsme zbytečně kazili, neměli střed hřiště. Přesto jsme se z toho oklepali, v závěru jsme zase byli lepší my,“ hodnotil Svědík rušný duel, který po přestávce poznamenala vydatná sněhová přeháňka.

Zápas ze strany hostů ovlivnily také absence důležitých hráčů. „Na naší hře to bylo znát,“ přikyvuje.

Slovácku na Hané nescházel pouze vykartovaný krajní bek Reinberk, ale také Havlík, Cicilia, Navrátil nebo kapitán Daníček.

Posledně dva jmenovaní dokonce vypadli ze sestavy až v den utkání. „První je nemocný, druhý zraněný,“ informuje Svědík.

Základní jedenáctku dával dohromady velmi obtížně, neboť dlouhodobě mimo hru jsou také Tomič s Marečkem. „Víme, že máme před sebou náročný program, takže jsme to chtěli protočit, ale kádr nemáme až tak úplně široký, takže si musíme vypomoct i kluky z juniorky,“ říká Svědík.

Největší problém vznikl uprostřed hřiště. „Zálohu jsme měli hodně mladou. Z tradičních hráčů tam zůstal jenom Sáďa. Proto to v organizaci hry a při odražených míčích bylo znát,“ uvedl.

Díru nakonec zalátal dvacetiletý Polášek, jenž nastoupil za Slovácko v lize vůbec poprvé od začátku. „Zvládl to celkem slušně, ale Lukáš Sadílek s Michalem Kohútem mu měli víc pomoct,“ míní.

Celek z Uherského Hradiště navíc v Olomouci přišel o útočníka Klimenta.

Nejlepší střelec týmu obdržel na Andrově stadionu čtvrtou žlutou kartu, sobotní bitvu s Libercem prožije na tribuně.

„Za mě to bylo trošku necitlivé rozhodnutí. Na druhé straně Honza tak prostě hraje. Karta by stejně přišla v jiném utkání. Před sebou máme ještě deset zápasů, někdy si to odsedět musí. Jenom je škoda, že to přišlo zrovna v době, kdy nemáme tolik hráčů,“ posteskl si Svědík.

Navíc bývalý forvard Jihlavy, Kodaně nebo Stuttgartu hraje na jaře ve skvělé formě, což ukázal i v Olomouci, kde se ale střelecky neprosadil. „Honza podal výborný výkon. Škoda, že v důležité chvíli nepřihrál přesně. Jeho akce mohla rozhodnout zápas,“ je přesvědčený.

Náročný trenér byl po zpackané Klimentově přihrávce na Jurečku v 73. minutě na svěřence hodně nazlobený. „Bylo to zbrklé a neuvážené,“ štvalo šestačtyřicetiletého kouče.

To stejné platilo i o Jurečkovi v první půli.

Slova chvály naopak slyšel brankář Nemrava.

Byť se v úvodní části nevyvaroval menších chyb, mužstvu v těžkých chvílích pomohl. „Víťa střídá vynikající zákroky s některými slabšími. Jeho výkon byl ale výborný. Když jsme potřebovali, tak nás podržel,“ chválil gólmana. Se superlativy ale celkově šetřil. „Od toho ale v brance je. Kluci pomáhají jemu, on zase mužstvu. Je to vyvážené,“ těší Svědíka.

Mezi třemi tyčemi celek z Uherského Hradiště ale problémy nemá, horší je to s hráči v poli. O víkendu už sice bude k dispozici krajní obránce Reinberk, nad dalšími borci ovšem visí velký otazník.

„Uvidíme, jestli se někdo z nich dá dohromady. Bohužel nyní nevím, jak dlouho budou kluci chybět a kdy se vrátí,“ pronesl s tím, že ne všichni hráči se po prodělání nemoci koronavirem vrátili do obvyklé kondice.

Dlouhý výpadek je na některých fotbalistech pořád viditelný. „Na některých postech máme problémy,“ přiznává Svědík. „Třeba Patrik Šimko má problémy vydržet celé utkání. Není to úplně jednoduché, ale musíme se s tím vyrovnat a hrát dál,“ ví dobře.

Svědíkův tým se však s problémy zatím pere skvěle. Moravané prohráli jediné z posledních třinácti kol a upevnili si třetí místo v neúplné tabulce. Před čtvrtým Jabloncem mají bod náskok, navíc k dobru ještě další dohrávané utkání s Pardubicemi. Ještě předtím ale vyzvou doma pátý Liberec.