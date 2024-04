Jarní trápení zdaleka nekončí, herní i výsledková krize fotbalistů Slovácka se prohlubuje. Tým z Uherského Hradiště nezvládl ani sobotní utkání v Liberci, u Nisy ve 27. kole FORTUNA:LIGY prohrál rozdílem třídy 1:4 a před sedmým Slovanem už má pouze jednobodový náskok.

Útočník Slovácka Filip Vecheta (v bílém drese) při zápase v Liberci. | Foto: 1. FC Slovácko

Domácí Slovan rozebral hosty z Uherského Hradiště už v první půlce. V 6. minutě se trefil Kulenovič, ve 23. minutě Tupta. Ve druhé půlce hosté snížili vlastní brankou Liberce. Naděje za bodový zisk měla jepičí život. Za tři minuty přidal třetí branku domácích Prebsl a čtvrtou Fukala.

Čtyřbranková prohra je pro hosty ještě milosrdná. Svěřenci Martina Svědíka na jaře marně hledají formu, padli už v šestém zápase.

Trenér Slovácka Martin Svědík změnami v sestavě nešetřil. Oproti zápasu proti Slavii nastoupili pod Ještědem čtyři nové tváře. Fryšták, Kalabiška, Siňavskij a v ofenzívě naskočil poprvé v základu rakouský forvard Marko Kvasina.

Nutno dodat, že mimo hru byli vykartovaní Daníček, Trávník a Kim. Ani na lavičce nebyli z neznámých důvodů gólman Heča a velezkušený Petržela. Tristní pohled měl na lavičku náhradníků kouč Slovácka. Připraveno bylo pouze sedm hráčů, z toho čtyři z béčka.

Domácí Slovan nastoupil poprvé pod novým klubovým vedením. Slovan Liberec koupil podnikatel Ondřej Kania, jenž se stal novým majitelem fotbalového klubu. Nové představenstvo zvolilo ředitelem Jana Nezmara, sportovním šéfem se stal Theodor Gebre Selassie.

Už po šesti minutách hry šel domácí Slovan do rychlého vedení. Penner si našel prostor k centru na pravé straně a předložil ideální balón do vápna. Míč ještě nadzvedl Mikula ke Kulenovičovi. Bosenský hráč se s míčem nepáral a prudkou hlavičkou poslal svůj tým do vedení -1:0.

Kolem dvacáté minuty Slovácko hru sice opticky vyrovnalo, ale žádnou kloudnější akci si nevypracovalo.

Ve 23. minutě šel Slovan do dvoubrankového vedení. Višinský se po pasu Žambůrka dostal za obranu a upaloval sám na bránu Slovácka. Útok podpořil ještě Tupta, který nakonec dostal i přihrávku před prázdnou bránu. Slovenský útočník nabízenou šancí nepohrdl a pohodlně vstřelil druhou branku domácích – 2:0.

Domácí Slovan si vytvořil ještě několik pološancí, hosté v první půlce gólmana Liberce vůbec neohrozili a zaslouženě šli do šaten s dvougólovým mankem.

Do druhé půlky vystřídal kouč hostů obránce Hofmanna, kterého nahradil ofenzivně laděný Mihálik.

Po osmi minutách druhé půlky liberecký stadion utichl. Vecheta prudce centroval na domácí branku a balon si srazil do vlastní sítě Pourzitidis – 2:1.

Hosté z Uherského Hradiště drželi jednogólový odstup necelé tři minuty. Liberecký Prebsl si vzal balon a proháčkoval se mezi třemi hráči Slovácka až k brance. Na jeho nepříliš prudkou střelu gólman Fryšták nedosáhl - 3:1.

Asi nejhezčí akce celého zápasu přišla šest minut před koncem. Po centru z levé strany se ve vápně nejlépe zorientoval trestuhodně osamocený Fukala a parádní trefou vstřelil čtvrtou branku domácích - 4:1.

V letošním ročníku to byla nejvyšší výhra Liberce v dosavadní soutěži. Slovácko na jaře zůstává na čtyřech bodech. Horší je už jenom poslední Karviná. Martin Svědík odkoučoval v lize svůj zápas s pořadovým číslem 200, o kterém ale asi nebude příliš vyprávět.

Další zápas hrají svěřenci Martina Svědíka znovu venku. O příštím víkendu se představí v Hradci Králové. Výkop zápasu je v sobotu 13. dubna v osmnáct hodin.