Parádní vstup do druhé poloviny sezony i úspěšné období chtějí fotbalisté Slovácka potvrdit také v sobotu v Ďolíčku, kde se postaví pražským Bohemians 1905.

„Nějaká vlna tu je, ale my nesmíme usnout na vavřínech a do každého zápasu se musíme připravit na sto procent. Samozřejmě budeme chtít potvrdit body z Baníku a pokusíme se je odvézt i z Bohemky. Bude to však zase těžký zápas, terény nejsou ideální a může se objevit i nějaká únava. Přeci jen to bude třetí zápas v jednom týdnu,“ připomíná záložník Slovácka Václav Jurečka,

Celek z Uherského Hradiště má klokanům co vracet. Moravané se totiž s vršovickým týmem utkali v nadstavbové části minulé sezony, v play-off FORTUNA:LIGY ale neuspěli, po dvou porážkách 1:2 pro ně sezona skončila. „Ze zkušeností z minulého ročníku, kdy jsme na Bohemce hráli o Evropu, můžeme čerpat. Já jsem na Bohemce ještě nevyhrál, takže bych to chtěl zlomit,“ přeje si.

Svědíkova parta je na tom v úvodu jara mnohem lépe než soupeř. Slovácko si upevnilo pozici na čtvrtém místě, Pražané jsou až čtrnáctí.

„Jsme samozřejmě rádi, že jsme chytli vítěznou vlnu, a od toho se odvíjí i atmosféra na tréninku a v kabině. Na druhé straně nás trenér drží nohama na zemi a ve videích si ukazujeme i ty špatné věci, takže stále na tom pracujeme a jsme si vědomí toho, že liga je velmi vyrovnaná a každý může vyhrát s každým, takže to platí i naopak. Navíc nás čeká ještě velké množství zápasů,“ ví dobře Jurečka.

Klokani na úvod jara remizovali v Liberci, proti Slovácku doma neprohráli už sedmkrát za sebou. Na vlastním stadionu se jim dlouhodobě daří, v Ďolíčku letos neuspěli pouze proti Plzni.

„Na Bohemce je to vždycky nepříjemné, všechno je to blízko. Já ale mám takové prostředí rád,“ říká brankář Slovácka Vít Nemrava.

I na gólmanovi zákroky budou hosté v hlavním městě spoléhat.

„Musíme zase hrát ze zabezpečené obrany a snažit se neinkasovat. Pozor si musíme dát na brejky, eliminovat jejich útočnou sílu,“ varuje Nemrava.

Hostům bude v Ďolíčku scházet vykartovaný stoper Hofmann, nepravděpodobný je start mazáků Petržely a Daníčka. Mimo hru zůstávají Cicilia s Tomičem. Moravané navíc mají v nohách těžký středeční zápas v Ostravě.

„Vtom budou mít domácí výhodu. Navíc terén podle mě nebude optimální, ale s tím se musíme vyrovnat,“ ví dobře asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

„Musíme to teď prostě ještě víc ubojovat a prosadit se svými zbraněmi - dostupováním, zavíráním prostorů, velmi dobrou organizací. Každý venkovní zápas je velmi těžký, bude to hlavně o té bojovnosti. Každopádně do zápasu půjdeme v lepším rozpoložení. Máme za sebou čtyři vítězné zápasy, to je vždy takový bonus," přidává.

Klokani respektují sílu i aktuální formu soupeře.

„Kádr Slovácka je dlouho pohromadě. Dokáže opakovat dobré výsledky, díky nimž jsou v tabulce takhle vysoko. Třeba ve středu v Ostravě zvítězili naprosto zaslouženě. Přitom mezi výkonem Slovácka a tím naším, který jsme v Ostravě předvedli, nebyl diametrální rozdíl. Jenže oni zvládli zápas za tři body a my za nula,“ uvedl asistent trenéra Bohemians 1905 Erich Brabec.

Bývalý vynikající stoper ví, že jednou z cest, jak překonat obranu Slovácka, jsou standardní situace. „Nicméně se chceme prezentovat i jinak, než abychom spoléhali na standardní situace nebo na penalty. Doufám, že v domácím utkání navážeme na poslední zápasy proti Slovácku, ve kterých jsme ho porazili a postoupili v nadstavbě," dodal Brabec.

FORTUNA:LIGA, 16. kolo -

Bohemians Praha 1905 (14.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: sobota v 16.00, stadion Ďolíček

Rozhodčí: Ginzel - Kříž, Vodrážka (Matějček) | VAR: Franěk | AVAR: Poživil

Ligová bilance: 9-9-11

Poslední zápas: 2:1 (90. a 90. Mosquera – 2. Jurečka, 27. června 2020)

Pravděpodobné sestavy: Bohemians 1905: Le Giang - Dostál, Hůlka, Bederka, Vondra - Vaníček, Hronek, Vacek, Vodháněl - Pulkrab, Necid.

Slovácko: Nemrava – Šimko, Srubek, Kadlec – Reinberk, Havlík, Sadílek, Kalabiška – Jurečka, Kliment, Navrátil. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:1