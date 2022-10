„Je to specifický a těžko čitelný zápas,“ souhlasí také Michal Hlavňovský. „Zlín vyhrál v lize jednou, Slovácko zase bojuje na třech frontách. V reprezentační pauze se mužstva uzdravila, takže nastoupí v silných sestavách. I když fandím domácím, více věřím týmu z Uherského Hradiště,“ přidává bývalý záložník Zlína, který nyní působí jako kouč v Regionální fotbalové akademii Moravskoslezského kraje i jako žákovský šéftrenér v MFK Karviná.

Podle Hlavňovského má Slovácko kvalitnější a zkušenější mužstvo. „Kvalita kádru je rozhodně na hostující straně. Navíc si tým po náročném programu odpočinul. Kvůli únavě předtím nedotáhl některé dobře rozehrané zápasy,“ vypozoroval.

Také bývalý kapitán týmu FC TRINITY Lukáš Pazdera fandí ševcům, výsledek ale dopředu těžko odhaduje. „Bookmakeři to mají složité,“ říká s úsměvem.

Sám tipovat nehodlá. „Oba týmy by ale měly hrát na vítězství, bod pro žádného z nich nic neřeší,“ míní.

„Zlín hraje doma, moc bodů nemá. Slovácko jich i kvůli účasti v Evropě spoustu poztrácelo, takže by mělo využít reprezentační pauzy a než zase vstoupí do Konferenční ligy, vyhrát,“ přidává.

I díky přestávce Pazdera více věří Svědíkovu týmu. „Samozřejmě síly zmobilizovaly a dobře zregenerovaly oba mančafty, ale Slovácko nejde do zápasu po evropském poháru, takže by mělo být nachystané. Zlín ale taky potřebuje vyhrát,“ ví dobře současný kouč třetiligového Uherského Brodu.

Zlínská Letná? Neznám fotbalistu, kterému se tam hraje dobře, tvrdí bek Reinberk

Útočník Tomáš Poznar mateřskému klubu věří. „Za mě je to ideální zápas pro Zlín se chytnout,“ je přesvědčený někdejší kapitán ševců.

„Samozřejmě sleduji i Slovácko. Vím, že odehrálo krásný zápas v Kolíně. Tým je dlouho pospolu, má kvalitního trenéra. Je opravdu silné mužstvo. Nevýhoda Slovácka je, že na podzim odehrálo už hodně zápasů. Někteří jeho hráči nejsou na takový zápřah zvyklí. Možná je to časem doběhne,“ přemítá.

V neděli ale budou Kadlec a spol. dobře nachystaní a namotivovaní. „Zápas ve Zlíně rozhodně nepodcení. Naopak k němu přistoupí se vší vážností. Hosté budou chtít bodovat a odčinit ztráty. Bude to velký boj. Klukům ze Zlína ale věřím, derby by mohli zvládnout,“ prohlásil čtyřiatřicetiletý útočník.

Lukáš Fujerik v kariéře prošel oběma kluby, fandí ale celku z Uherského Hradiště, kde před návratem do rodného Vsetína vedl mládež. „I když derby bývá ošidné a většinou nemá favorita, Slovácko má lepší tým. Očekávám ale vyrovnaný zápas, který rozhodne aktuální forma,“ míní. „Pro diváky by asi bylo zajímavější, kdyby padlo více branek, ale nějakou gólovou přestřelku neočekávám,“ uvedl Fujerik.

Podle bývalého kapitána Slovácka Víta Valenty rozhoduje podobné duely spousta faktorů. „Liga je opravdu vyrovnaná, spousta výsledků je hodně překvapivých. Nikdy ale nevidíte dovnitř klubu,“ upozorňuje.

Bývalý hráč belgického Lommelu či holandského Volendamu ale věří Slovácku. „Zvládne to a vyhraje 2:1,“ myslí si.

Valenta souhlasí s názorem, že hostům k triumfu nad rivalem pomůže i reprezentační přestávka. „Viděl jsem poslední zápas a bylo to opravdu špatné. Na druhé straně Jablonec hrál velice dobře,“ chválí Severočechy.

Dívat se na zápasy z nemocnice? Větší bolest než při nehodě, tvrdí Šumulikoski

Parta kouče Svědíka na podzim doplácí na náročný program a historickou účast v Evropě. „Jde to na klucích vidět,“ přitakává Valenta. „I pro hráče, kteří mají něco odehránu a za sebou spoustu těžkých zápasů, je to složité. Náročné je i cestování. Uvidíme, jak to v budoucnu zvládnou. Opravdu to není nic jednoduchého,“ ví Valenta.

Nejlepší ligový střelec Jiří Kowalík podobný podzim Slovácka čekal. „Nevěděl jsem ale, že program bude až tak extrémně náročný. Je vidět že v lize doplácí na účast v pohárech. Slovácko má sice široký kádr, ale když se v sestavě protočí pár hráčů, je to znát,“ líčí kanonýr.

Také Kowalík si myslí, že borcům z Uherského Hradiště reprezentační přestávka pomůže. „Kluci by se po ní mohli zvednout, ale bude to těžké. Derby nemá favorita. Liga je strašně vyrovnaná. Někdo v ní může párkrát vyhrát a dostane se do horní poloviny tabulky. Očekávám vyrovnané utkání, ale Slovácko má kvalitnější tým, takže se zvedne a vyhraje,“ dodává.

Jak to nakonec bude, ukáže nedělní duel 10. kola FORTUNA:LIGY, který na Letné startuje v šestnáct hodin.